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बागेश्वर सरकार का ऑनलाईन सिद्ध मंत्र, चार लाख चेलों को ऑस्ट्रेलिया से लौट यज्ञ हवन सौगात

ऑस्ट्रेलिया से लौटते ही बाबा बागेश्वर ने करवाया ऑनलाइन हवन, ( Etv Bharat )

इस श्रृंखला का पहला हवन 4 दिसंबर को आयोजित हुआ था, जिसके बाद प्रत्येक माह एक-एक हवन किया गया. पांचवें हवन में बागेश्वर महाराज के सान्निध्य में देश-विदेश के लाखों सनातनी परिवारों ने जुड़कर हवन कुंड में हनुमान चालीसा की चौपाइयों पर आहुति दी. इस भव्य आयोजन के माध्यम से घर-घर में सकारात्मक ऊर्जा के संचार और नकारात्मकता को दूर करने का संदेश दिया गया. हवन के दौरान लाखों परिवारों ने 'नारियल उतारा' का विशेष उपाय भी किया.

ऑस्ट्रेलिया से लौटते ही बाबा बागेश्वर ने करवाया ऑनलाइन हवन (Etv Bharat)

छतरपुर : बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री ने बागेश्वर धाम पर उन भक्तों के लिए ऑनलाइन हवन, पूजन, हनुमान चालीसा का पाठ करवाया, जो धाम पर किन्हीं कारणवश नहीं आ सकते. ऐसे भक्तों के लिए बाबा ने खुद एक ऑनलाइन आयोजन किया. 20 अप्रैल की आधीरात को बागेश्वर धाम में 5वां ऑनलाइन हनुमान चालीसा हवन श्रद्धा और भक्ति के साथ संपन्न हुआ. हर घर में हवन की पद्धति को पुनः जागृत करने के उद्देश्य से धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कुछ समय पूर्व पांच हनुमान चालीसा हवन करने का संकल्प लिया था.

लाखों लोगों ने किया 'नारियल उतारा' (Etv Bharat)

इससे पूर्व आयोजित हवनों में आर्थिक तंगी और कर्ज से मुक्ति की कामना जैसे उद्देश्य भी जुड़े रहे, जिससे यह आध्यात्मिक अभियान लोगों के जीवन में आशा और विश्वास का माध्यम बनता जा रहा है. देश-विदेश में बसे सनातनियों ने एक अद्भुत आध्यात्मिक एकता का परिचय देते हुए अपने-अपने घरों से इस हवन में भाग लिया.

4 लाख भक्तों ने एकसाथ डाली आहुति (Etv Bharat)

4 लाख लोगों ने यूट्यूब से जुड़कर किया हवन

5वें ऑनलाइन हनुमान चालीसा हवन में आस्था का अभूतपूर्व सागर उमड़ पड़ा. बागेश्वर धाम के आधिकारिक यूट्यूब चैनल के माध्यम से 4 लाख से अधिक परिवारों ने एक साथ हवन कर दिव्य ऊर्जा का अनुभव किया. यह आयोजन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर सनातन संस्कृति की शक्ति, श्रद्धा और सामूहिक चेतना का जीवंत उदाहरण बनकर उभरा. अगला छठवां हनुमान चालीसा हवन 4 जून को आयोजित किया जाएगा.

4 लाख लोगों ने यूट्यूब से जुड़कर किया हवन (Etv Bharat)

क्या बोले बाबा बागेश्वर?

बाबा बागेश्वर ने कहा, '' आज वेदों के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं. विदेशों में रहने वाले भी हिन्दू सनातन की ओर मुड़ रहे हैं. पांचवें हवन, हनुमान चालीसा में देश-विदेश के लोग तिल, जबा,चावल और नहा धोकर हवन में बैठने का इंतजार करते हैं. यह हवन घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए किया गया.''

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देश के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बागेश्वर धाम पर बाबा बागेश्वर ने ऑनलाइन हवन, यज्ञ, हनुमान चालीसा का पाठ करवाया, जिसमें देश-विदेश के 4 लाख भक्तों ने एक साथ हवन,पूजन कर यज्ञ में आहुति डाली.