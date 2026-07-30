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VTR में बाघ का तांडव, बकरी चरा रहे बुजुर्ग पर किया हमला

प.चंपारण: बिहार के इकलौते वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (वीटीआर) से सटे रिहायशी इलाकों में एक बार फिर वन्य जीवों का आतंक देखने को मिल रहा है. वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से सटे बिसहा गांव के पास गुरुवार को बकरी चराने गए एक 65 वर्षीय बुजुर्ग पर बाघ ने अचानक जानलेवा हमला कर दिया. इस हमले में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद से इलाके के ग्रामीणों में दहशत और खौफ का माहौल है.

झाड़ियों से निकला बाघ: मिली जानकारी के अनुसार, बिसहा गांव के रहने वाले 65 वर्षीय बुजुर्ग अकलु यादव गुरुवार को हाथी मलखनता पुल के पास खेत के पास बकरियां चरा रहे थे. इसी दौरान जंगल की झाड़ियों से निकलकर एक बाघ ने उन पर अचानक हमला बोल दिया. बाघ के चंगुल में फंसने के बाद अकलु यादव ने जान बचाने के लिए शोर मचाना शुरू किया.

शोर सुनकर दौड़े ग्रामीण: बुजुर्ग की आवाज सुनकर आसपास के खेतों में काम कर रहे लोग लाठी-डंडा लेकर तुरंत घटनास्थल की ओर दौड़े. ग्रामीणों की बढ़ती भीड़ और शोर-शराबा देखकर बाघ बुजुर्ग को छोड़कर वापस वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के घने जंगल की ओर भाग गया. इसके बाद स्थानीय लोगों ने घायल अकलु यादव को तत्काल नजदीकी सरकारी अस्पताल पहुंचाया जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया.

अनुमंडल अस्पताल बगहा रेफर: अस्पताल में डॉक्टरों ने बुजुर्ग की गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल बगहा रेफर कर दिया. वहीं घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय रेंजर सत्यम कुमार और फॉरेस्टर आशीष कुमार वनकर्मियों की विशेष टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे. वन विभाग के अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और पगमार्क की जांच की.

मुआवजे की प्रक्रिया शुरू: इसके बाद अधिकारी सीधे अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घायल बुजुर्ग अकलु यादव का हालचाल जाना और उनके परिवार से बात की. रेंजर सत्यम कुमार ने बताया कि ग्रामीणों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक ट्रैकिंग टीम तैनात की गई है. यह टीम बाघ की गतिविधियों पर लगातार नजर रख रही है और पीड़ित बुजुर्ग को सरकारी प्रावधानों के तहत उचित मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.