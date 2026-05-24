ETV Bharat / state

Watch Video: घर में घुसा 12 फीट का किंग कोबरा, डंसने पर 15 मिनट में हो जाती है मौत!

बगहा में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से सटे एक घर में 12 फीट लंबा किंग कोबरा घुस गया. वन विभाग ने रेस्क्यू किया.

King Cobra In Bagaha
बगहा में किंग कोबरा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 24, 2026 at 8:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बगहा: बिहार के बगहा में किंग कोबरा मिलने से हड़कंप मच गया. घटना वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के वन प्रमंडल दो की है. जहां संतपुर सहरिया पंचायत के संतपुर गांव में किशोर काजी के घर में बीती रात 12 फीट लंबा विषैला किंग कोबरा घुस गया. सांप को देखते ही घर के लोग घबरा गए. इसके बाद वन विभाग को सूचना दी.

वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू: सूचना मिलने पर वन विभाग की प्रशिक्षित स्नेक रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची. भारतीय वन्यजीव संस्थान WII के परियोजना सहायक मुकेश कुमार, वन विभाग के वनरक्षी सुनील कुमार और अन्य सदस्यों ने काफी मशक्कत के बाद किंग कोबरा का सुरक्षित रेस्क्यू किया. सांप को पकड़ने के बाद घर के लोगों ने राहत की सांस ली.

गांवों में सांप आने की वजह: वाल्मीकिनगर वन क्षेत्र के अधिकारी सत्यम कुमार ने बताया कि गर्मी के दिनों में जंगलों में रहने वाले सरीसृप और अन्य वन्य जीव अक्सर पानी और ठंडे स्थान की तलाश में आसपास के गांवों तक पहुंच जाते हैं. उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में लोग घबराएं नहीं और ना ही किसी वन्य जीव पर हमला करें. खुद की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए तुरंत वन विभाग को सूचना दें.

बगहा में किंग कोबरा मिला (ETV Bharat)

"सूचना मिलने पर प्रशिक्षित टीम मौके पर पहुंचकर वन्य जीवों का सुरक्षित रेस्क्यू करती है. सांप को भी रेस्क्यू कर उसे वापस जंगल में छोड़ दिया गया है. लोगों से अपील है कि किसी भी प्रकार के जीव-जंतु दिखें तो वन विभाग को सूचना दें." -सत्यम कुमार, वन विभाग के अधिकारी

वीटीआर में सांपों की दुर्लभ प्रजातियां: बता दें कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जैव विविधता का बड़ा भंडार है. विशेषज्ञों की मानें तो विश्व के लगभग 600 सांपों की प्रजातियां विषैली हैं, लेकिन VTR में विषैले सांपों की संख्या सीमित है. इंडिया बिग फोर स्नेक्स स्पेक्टेक्ल्ड कोबरा, कॉमन करैत और रसेल वाइपर शामिल हैं, जो VTR में पाए जाते हैं.

गर्मी में ठंडी जगह की तलाश: वाल्मीकि टाइगर रिजर्व समेत रिहायशी इलाकों में गर्मी के मौसम में सांप ज्यादा संख्या में निकलते हैं. ऐसे में उन्हें ठंडी और शांत जगह की तलाश होती है. इसके लिए वे VTR से सटे घरों में बैठ जाते हैं. किंग कोबरा काफी खतरनाक सांप होता है. इसके डंसने से 15-30 मिनट के अंदर इंसान की मौत हो जाती है.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

किंग कोबरा
वाल्मीकि टाइगर रिजर्व
KING COBRA
VALMIKI TIGER RESERVE
KING COBRA IN BAGAHA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.