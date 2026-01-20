प्रैक्टिकल में नंबर बढ़ाने के लिए पैसे लेते हैं शिक्षक, उगाही का वीडियो वायरल होने के बाद BEO ने दिए जांच के आदेश
प्रैक्टिकल में नंबर बढ़ाने के नाम पर बगहा में उगाही का खेल चल रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद जांच शुरू हो गई है.
Published : January 20, 2026 at 3:53 PM IST
बगहा: बिहार के बगहा का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें छात्रों से प्रैक्टिकल में नंबर बढ़ाने के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं. पैसे वसूलने वाले शख्स प्रधान शिक्षक हैं. हालांकि वीडियो की सूचना मिलने के बाद प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने जांच के आदेश दे दिए हैं. उन्होंने कहा कि दोषी पाए जाने के बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
प्रैक्टिकल के नाम पर उगाही: यह मामला बगहा-1 प्रखंड अंतर्गत रायबारी महुअवा पंचायत स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय रायबारी महुअवा का बताया जा रहा है. वायरल वीडियो में विद्यालय के प्रधान शिक्षक अमित कुमार छात्रों से खुलेआम पैसे लेते हुए दिखाई दे रहे हैं. आरोप है कि छात्रों से प्रैक्टिकल परीक्षा में अच्छे अंक दिलाने के नाम पर अवैध रूप से पैसे की मांग की जा रही थी.
अभिभावकों में रोष: वीडियो के वायरल होते ही अभिभावकों और आम लोगों में आक्रोश फैल गया है. लोगों ने शिक्षा विभाग से दोषी शिक्षक के खिलाफ एक्शन की मांग की है. वहीं जैसे ही इसकी खबर शिक्षा विभाग को लगी, अधिकारी हरकत में आए और जांच के आदेश दे दिए.
मामले की जांच के आदेश: मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बगहा-1 पूरण कुमार शर्मा ने तत्काल संज्ञान लिया है. उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक शिक्षक पैसे लेते हुए दिखाई दे रहे हैं. मामले की प्राथमिक जांच शुरू कर दी गई है.
दोषी शिक्षक के खिलाफ होगी कार्रवाई: प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि जांच के दौरान सभी तथ्यों की बारीकी से जांच की जाएगी. अगर जांच में शिक्षक दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा विभाग छात्रों के हितों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगा.
"एक वीडियो वायरल है, जो देखा गया है. उसमें शिक्षकों के द्वारा बच्चों से प्रैक्टिकल के नाम पर अवैध राशि की वसूली करती हुई देखी गई है. इस मामले की जांच करवाया जा रहा है. जांच करवाकर जो भी दोषी होंगे, उस पर सख्त कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को अनुशंसा की जाएगी."- पूरन कुमार शर्मा, बीईओ, बगहा-1
