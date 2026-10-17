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आज से खुल गया VTR जंगल सफारी, गंडक की बाढ़ के चलते बंद था पर्यटन

वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ( कॉसेप्ट फोटो )

बगहा: बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बगहा स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (वीटीआर) में 17 अक्टूबर से जंगल सफारी फिर से शुरू हो गई है. सितंबर के अंत में गंडक नदी में आई भीषण बाढ़ और लगातार बारिश के कारण कई वन पथ क्षतिग्रस्त हो गए थे. मरम्मत के बाद 14 अक्टूबर को निरीक्षण पूरा होने पर सफारी बहाल की गई. मानसून के कारण 29 जुलाई से बंद पड़ी सफारी अब पर्यटकों के लिए खुल चुकी है.

बाढ़ से क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत के बाद सफारी बहाल