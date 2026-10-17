आज से खुल गया VTR जंगल सफारी, गंडक की बाढ़ के चलते बंद था पर्यटन
वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाढ़ से क्षतिग्रस्त वन मार्गों के मरम्मत के बाद आज से पर्यटकों के लिए जंगल सफारी शुरू हो गई. रिपोर्ट- दिलीप
Published : October 17, 2026 at 12:34 PM IST
बगहा: बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बगहा स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (वीटीआर) में 17 अक्टूबर से जंगल सफारी फिर से शुरू हो गई है. सितंबर के अंत में गंडक नदी में आई भीषण बाढ़ और लगातार बारिश के कारण कई वन पथ क्षतिग्रस्त हो गए थे. मरम्मत के बाद 14 अक्टूबर को निरीक्षण पूरा होने पर सफारी बहाल की गई. मानसून के कारण 29 जुलाई से बंद पड़ी सफारी अब पर्यटकों के लिए खुल चुकी है.
बाढ़ से क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत के बाद सफारी बहाल
वन संरक्षक सह क्षेत्र निदेशक गौरव ओझा ने बताया कि संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर वन पथों की स्थिति और मरम्मत कार्यों की समीक्षा की गई. परिस्थितियां अनुकूल रहने पर 17 अक्टूबर से पर्यटकों के लिए जंगल सफारी फिर से शुरू कर दी गई. बाढ़ से प्रभावित मार्गों की मरम्मत का काम पूरा होने के बाद ही यह फैसला लिया गया.
"14 अक्टूबर को संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद परिस्थितियां अनुकूल रहने पर 17 अक्टूबर से पर्यटकों के लिए जंगल सफारी बहाल कर दी गई है. मानसून के कारण 29 जुलाई से सफारी बंद थी."-गौरव ओझा, वन संरक्षक सह क्षेत्र निदेशक
छह लाख से अधिक पर्यटक पहुंचे वीटीआर
वीटीआर में पर्यटन का आकर्षण लगातार बढ़ रहा है. वर्ष 2025-26 में कुल 6,09,159 पर्यटक पहुंचे। इनमें 1,53,596 सशुल्क और 4,55,563 निःशुल्क पर्यटक शामिल थे. इस दौरान पांच विदेशी पर्यटकों ने भी रिजर्व का भ्रमण किया. पर्यटन सत्र 2026-27 में जून 2026 तक 1,70,592 पर्यटक आ चुके थे, जिनमें 47,768 सशुल्क और 1,22,814 निशुल्क थे. इस अवधि में 10 विदेशी पर्यटक भी पहुंचे.
जंगल सफारी के प्रति बढ़ा रुझान
जंगल सफारी में पर्यटकों की दिलचस्पी तेजी से बढ़ी है. वर्ष 2021-22 में महज 11,538 पर्यटकों ने सफारी की थी, जबकि 2025-26 में यह संख्या बढ़कर 33,224 हो गई. अप्रैल से जुलाई 2026 तक ही 20 हजार से अधिक पर्यटक जंगल सफारी का आनंद ले चुके हैं.
वन्यजीवों का दीदार मुख्य आकर्षण
वीटीआर के पर्यटन क्षेत्रों में बाघ, तेंदुआ, गौर, भालू, सांभर और चीतल समेत कई वन्यजीव पर्यटकों को आकर्षित करते हैं. सफारी शुरू होने से पर्यटक एक बार फिर जंगल की प्राकृतिक सुंदरता और वन्यजीवों का नजदीक से दीदार कर सकेंगे.
स्थानीय पर्यटन को मिलेगा नया बल
सफारी बहाली से स्थानीय पर्यटन कारोबार को भी गति मिलने की उम्मीद है. बगहा को बिहार का कश्मीर कहा जाता है और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व यहां का प्रमुख पर्यटन स्थल है. अधिकारियों का मानना है कि अनुकूल मौसम और बेहतर सुविधाओं के कारण आने वाले दिनों में पर्यटकों की संख्या और बढ़ेगी.
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