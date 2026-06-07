सरकार के भरोसे नहीं बैठे! थारू समाज के लोगों श्रमदान से बना डाली 1400 मीटर लंबी सड़क
बिहार के बगहा में थारू समाज के ग्रामीणों ने चंदा जुटाकर और सामूहिक श्रमदान से 1400 मीटर लंबी जर्जर सड़क की मरम्मत कर मिसाल दी-
Published : June 7, 2026 at 8:40 PM IST
बगहा : बिहार के बगहा में थारू समाज के लोगों ने श्रमदान से 1400 मीटर लंबी कच्ची सड़क पर सामूहिक श्रमदान से सड़क तैयार की. हरनाटांड़ पश्चिम चंपारण जिले के बगहा-2 प्रखंड अंतर्गत देवरिया तरुअनवा पंचायत के पाड़काप गांव में थारू समाज के लोगों ने एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है.
थारू समाज के लोगों ने किया श्रमदान : कई साल से जर्जर पड़ी इस सड़क के कारण ग्रामीणों को विशेषकर बरसात के मौसम में खेतों तक पहुंचने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था. समस्या के स्थायी समाधान के लिए ग्रामीणों ने बैठक कर स्वयं सड़क मरम्मत का निर्णय लिया. ग्रामीणों के अनुसार सड़क गांव के समीप से होकर बीटीआर जंगल क्षेत्र की ओर जाती है और खेतीबाड़ी के लिए यही एकमात्र संपर्क मार्ग है.
''बरसात के दिनों में जंगल का पानी सड़क पर बहने से यह पूरी तरह कीचड़युक्त और दुर्गम हो जाती थी, ऐसे में ट्रैक्टर बैलगाड़ी तो दूर, पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता था. इसलिए इस सड़क की मरम्मत करनी जरूरी थी.''- पारस काजी, स्थानीय ग्रामीण
चंदा जुटाकर कराई सड़क की मिट्टी भराई : गुमास्ता रघुनाथ काजी और पारस काजी ने बताया कि ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से लगभग 80 हजार रुपये का चंदा एकत्र किया. इस राशि से मिट्टी भराई कार्य के लिए 10 ट्रैक्टर लगाए गए. आसपास उपयुक्त मिट्टी नहीं मिलने के कारण लगभग दो किलोमीटर दूर से मिट्टी काटकर सड़क पर डाली जा रही है. अब तक करीब 500 ट्रेलर मिट्टी की भराई की जा चुकी है.
''सड़क निर्माण कार्य में गांव की लगभग 300 महिलाएं और पुरुष लगातार श्रमदान कर रहे हैं. खेती किसानी उनकी आजीविका का मुख्य आधार है और खेतों तक पहुंचने के लिए इस सड़क का बेहतर होना बेहद आवश्यक है. मानसून आने से पहले सड़क को उपयोगी बनाने के उद्देश्य से सभी लोग मिलकर कार्य में जुटे हैं.''- रघुनाथ काजी, स्थानीय
थारू समाज में श्रमदान की पुरानी परंपरा : देवरिया तरुअनवा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि संजय कुमार ओझहिया ने कहा कि थारू समाज में श्रमदान और सामूहिक सहयोग की परंपरा वर्षों पुरानी है. पइन की सफाई सड़क मरम्मत और अन्य सामुदायिक कार्य समाज के लोग मिलकर करते रहे हैं. उन्होंने बताया कि यह सड़क किसानों के लिए जीवनरेखा के समान है, इसलिए ग्रामीणों ने स्वयं पहल कर इसकी मरम्मत शुरू की है.
300 ग्रमीणों ने किया श्रमदान : मुखिया प्रतिनिधि संजय कुमार ओझहिया ने कहा अगले सत्र में सड़क का और बेहतर विकास कराने का आश्वासन दिया है. समाजसेवी शेषनाथ महतो ने बताया कि सड़क भराई का कार्य लगातार पांच दिनों तक चलेगा. ग्रामीणों द्वारा श्रमिकों के लिए पेयजल सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं भी की गई हैं. उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि सड़क मरम्मत कार्य में महिलाएं सबसे आगे रहकर कुदाल और फावड़ा चलाकर योगदान दे रही हैं. 300 थारू समाज के लोगों ने श्रमदान में हिस्सा लिया.
महिलाओं ने भी की सहभागिता : महिलाओं ने बताया कि यदि समय रहते सड़क की मरम्मत नहीं की जाती तो बरसात के दिनों में खेतों तक पहुंचना असंभव हो जाता, इसी कारण सभी ने मिलकर मानसून से पहले सड़क को दुरुस्त करने का संकल्प लिया है. पूर्व सरपंच नंदकिशोर महतो ने ग्रामीणों के इस प्रयास को सराहनीय बताते हुए कहा कि सामुदायिक एकता और जनभागीदारी से होने वाले ऐसे कार्य समाज के लिए प्रेरणास्रोत हैं.
गांव के लोगों ने किया सराहनीय काम : इस अवसर पर हेमलाल काजी, रोहित राम, राजाराम काजी, निभा देवी, गोपाल काजी, गिरिजा देवी, चांदमाती देवी, रेणु देवी, सुभद्रा देवी, कुंती देवी, दूधिया देवी, मुन्नी देवी, देमवन्ती, देवीराजेश महतो एवं अन्य ग्रामीण उपस्थित थे. सभी में श्रमदान का जोश साफ देखा जा सकता है.