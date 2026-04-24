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बिहार के इस IPS की चर्चा, इंग्लिश के टीचर छुट्टी पर थे तो SP ने आकर लिया क्लास

''जब मुझे शिक्षक के नहीं होने की जानकारी मिली, तो मैने सोचा कि बच्चियों की पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए और इसलिए मैने खुद पढ़ाना शुरू किया. शिक्षा ही भविष्य की सबसे मजबूत नींव है और इसमें समाज के हर जिम्मेदार व्यक्ति की भागीदारी जरूरी है.''- निर्मला कुमारी, प्रभारी एसपी, बगहा

शिक्षा के प्रति लगातार दिखा समर्पण : यह पहला मौका नहीं है जब एसपी निर्मला कुमारी ने ऐसा किया हो. वे लगातार क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों में जाकर बच्चों को पढ़ाने, उनका मार्गदर्शन करने और उन्हें प्रेरित करने का काम करती रही हैं. इसके साथ ही वे जरूरतमंद बच्चों को कॉपी और कलम भी वितरित करती हैं, ताकि संसाधनों की कमी किसी की पढ़ाई में बाधा न बने.

इंग्लिश की टीचर थी अनुपस्थित : बगहा के परसा स्थित आवासीय कस्तूरबा विद्यालय में जब प्रभारी एसपी निर्मला कुमारी पहुंचीं तो इंग्लिश के शिक्षक अनुपस्थित थे. ऐसे में उन्होंने तुरंत क्लासरूम में जाकर बच्चियों को इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दिया. एसपी का यह रूप देखकर छात्राएं भी उत्साहित हो गईं और पूरे मन से पढ़ाई में जुट गईं.

बगहा : बिहार के बगहा से एक प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है, जहां कानून व्यवस्था संभालने वाली खाकी वर्दी शिक्षा की अलख जगाती नजर आई. प्रभारी एसपी निर्मला कुमारी ने अपनी जिम्मेदारी से आगे बढ़कर समाज के भविष्य को संवारने की मिसाल पेश की.

समाज के लिए सकारात्मक संदेश : उनकी यह पहल न सिर्फ शिक्षा के प्रति उनकी संवेदनशीलता को दर्शाती है बल्कि समाज को यह संदेश भी देती है कि जिम्मेदारी सिर्फ पद तक सीमित नहीं होती. समाज के हर जिम्मेदार व्यक्ति की भागीदारी बच्चों के भविष्य को मजबूत बनाने में जरूरी है.

"सबसे पहले मैं जनसंवाद में स्कूल को चिह्नित करती हूं क्योंकि स्कूल में हमारे अगली पीढ़ी के जो बच्चे हैं वो रहते हैं. उस पीढ़ी को बहुत सारी समाज की कुरीतियां हैं जिसमें नशा है उसको लेकर काम करने की जरूरत है. जो बच्चे नशा करेंगे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध से भी जुड़ने की आशंका है. उनके मानसिक पटल पर चोट करना कि यह गलत है.'' - निर्मला कुमारी, प्रभारी एसपी, बगहा

निर्मला की पहल बनी मिसाल : प्रभारी एसपी निर्मला कुमारी ने कहा कि शिक्षक के अनुपस्थित रहने पर बच्चियों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसलिए उन्होंने खुद पढ़ाना शुरू किया. उनका मानना है कि शिक्षा ही बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की सबसे मजबूत नींव है. बगहा में उनकी यह पहल अब चर्चा का विषय बन चुकी है और लोग इसे एक पहल के रूप में देख रहे हैं.

कौन हैं एसपी निर्मला कुमारी : एसपी निर्मला कुमारी 2005 में बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करके बिहार पुलिस सेवा में आईं. उनकी पहली पोस्टिंग मुजफ्फरपुर में रेलवे एडीएसपी के रूप में हुई थी. इसके बाद वह टाउन डीएसपी, पटना स्पेशल ब्रांच और कई जिलों में SDPO रहीं. फिलहाल वह बिहार महिला स्वाभिमान विशेष सशस्त्र पुलिस की एसपी हैं जिन्हें बगहा पुलिस जिले के एसपी का प्रभार भी मिला हुआ है.

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