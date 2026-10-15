घर में घुसा था विशालकाय अजगर, रेस्क्यू करने में वन विभाग के भी छूटे पसीने, देखें VIDEO
बिहार के बगहा में एक घर में विशालकाय अजगर घुस आया. नजर पड़ते ही परिजनों ने तुरंत वन विभाग को इसकी सूचना दी. रिपोर्ट- जितेन्द्र
Published : October 15, 2026 at 1:36 PM IST
बगहा : पश्चिम चंपारण जिले के बगहा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वन प्रक्षेत्र के शिवनाहां गांव में बुधवार की रात एक विशाल अजगर के घर में घुसने से अफरातफरी मच गई. घर में अजगर को देखकर परिजन दहशत में आ गए. इसके बाद उन्होंने आसपास के लोगों को इसकी जानकारी तत्काल वन विभाग को दी. घर में विशाल अजगर मिलने की खबर फैलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई.
घर में घुसा विशालकाय शिकारी अजगर
सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम सक्रिय हुई और प्रशिक्षित वनकर्मियों को मौके पर भेजा गया. वनकर्मियों ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद सावधानी पूर्वक अजगर का सुरक्षित रेस्क्यू किया. इसके बाद उसे जंगल में छोड़ दिया गया. अजगर के सुरक्षित रेस्क्यू के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली. इस दौरान वनकर्मियों ने लोगों को वन्यजीवों से दूरी बनाए रखने और सतर्कता बरतने की सलाह दी.
रेस्क्यू में छूटे वन कर्मियों के पसीने
अजगर इतना विशालकाय था कि वन विभाग के कई कर्मियों ने मिलकर उसे उठाया. एक बोरे में रेस्क्यू कर अपने साथ ले गए. उसकी मोटाई देखकर वन कर्मियों के पसीने छूट गए. कई घंटे की मशक्कत के बाद उसे काबू किया जा सका. वह घर में घुसकर अपने शिकार पर नजर रखे हुए था. गनीमत रही कि उससे पहले ही घरवालों की नजर अजगर पर पड़ गई. वन्यजीव दिखने पर तुरंत वन विभाग को सूचना देनी चाहिए.
''घर में अजगर घुसने की सूचना मिलते ही प्रशिक्षित वनकर्मियों को तत्काल घटनास्थल पर भेजा गया टीम ने सुरक्षित तरीके से अजगर को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया. जंगल से भटककर किसी वन्यजीव के गांव या घर में पहुंचने पर उस पर हमला न करें और न ही खुद उसे पकड़ने का प्रयास करें. ऐसी स्थिति में अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए तुरंत वन विभाग को सूचना दें.''- राजकुमार, रेंजर, गोनौली वन प्रक्षेत्र
'खुद न उठाएं जोखिम'
गौरतलब है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के आसपास बसे गांवों में अक्सर वन्यजीवों की आवाजाही देखने को मिलती है. ऐसे में ग्रामीणों को विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है. वन्यजीवों को नुकसान पहुंचाने के बजाय प्रशिक्षित वनकर्मियों की मदद से उनका सुरक्षित रेस्क्यू कराना चाहिए, ताकि इंसानों और वन्यजीवों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.
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