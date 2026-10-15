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घर में घुसा था विशालकाय अजगर, रेस्क्यू करने में वन विभाग के भी छूटे पसीने, देखें VIDEO

घर में घुसे अजगर का रेस्क्यू ऑपरेशन ( ETV Bharat )

बगहा : पश्चिम चंपारण जिले के बगहा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वन प्रक्षेत्र के शिवनाहां गांव में बुधवार की रात एक विशाल अजगर के घर में घुसने से अफरातफरी मच गई. घर में अजगर को देखकर परिजन दहशत में आ गए. इसके बाद उन्होंने आसपास के लोगों को इसकी जानकारी तत्काल वन विभाग को दी. घर में विशाल अजगर मिलने की खबर फैलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई.

घर में घुसा विशालकाय शिकारी अजगर

सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम सक्रिय हुई और प्रशिक्षित वनकर्मियों को मौके पर भेजा गया. वनकर्मियों ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद सावधानी पूर्वक अजगर का सुरक्षित रेस्क्यू किया. इसके बाद उसे जंगल में छोड़ दिया गया. अजगर के सुरक्षित रेस्क्यू के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली. इस दौरान वनकर्मियों ने लोगों को वन्यजीवों से दूरी बनाए रखने और सतर्कता बरतने की सलाह दी.