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बिहार में पुलिस टीम पर ग्रामीणों का हमला, SI समेत कई पुलिसकर्मी घायल; वाहनों में तोड़फोड़

बगहा के कठसीकरी गांव में जांच करने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला किया. SI समेत कई पुलिसकर्मी घायल. रिपोर्ट- दिलीप कुमार

BAGAHA POLICE
बगहा में पुलिस टीम पर हमला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 31, 2026 at 8:33 PM IST

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प.चंपारण(बगहा): बिहार के बगहा के रामनगर क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. यहां के कठसीकरी गांव में जबरन एक घर में घुसने और उस पर अवैध रूप से कब्जा करने के गंभीर विवाद की जांच करने के लिए पहुंची पुलिस टीम पर अचानक ग्रामीणों ने जानलेवा हमला कर दिया.

कब्जे का विवाद:बताया जा रहा है कि कठसीकरी गांव के निवासी पप्पू अंसारी के घर में कुछ लोगों द्वारा जबरन घुसने और उस स्थान पर अवैध कब्जा करने को लेकर स्थानीय पुलिस को एक लिखित आवेदन दिया गया था. इसी प्राप्त शिकायत की जमीनी जांच करने और दोनों पक्षों के बीच चल रहे इस विवाद को सुलझाने के लिए पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची थी.

भीड़ का हमला: घटना को लेकर बताया जा रहा है कि टीम अभी मामले की छानबीन कर ही रही थी कि इसी दौरान अचानक वहां मौजूद ग्रामीणों की एक उग्र भीड़ ने पुलिस को निशाना बनाते हुए उन पर हमला कर दिया. ग्रामीणों द्वारा किए गए इस अचानक हमले में जांच करने पहुंचे सब इंस्पेक्टर (SI) इम्तियाज खान समेत कई अन्य पुलिसकर्मियों के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना मिल रही है.

वाहनों में तोड़फोड़: उग्र ग्रामीणों के अप्रत्याशित और हिंसक हमले के दौरान वहां खड़ी पुलिस की सरकारी गाड़ियों और वाहनों में भी जमकर तोड़फोड़ की गई जिससे उन्हें काफी नुकसान पहुंचा है. इस घटना की जानकारी मुख्यालय को मिलते ही बगहा एसपी के नेतृत्व में तीन थानों की पुलिस भारी बल के साथ मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया गया.

तीन हिरासत में: रामनगर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वारदात के तुरंत बाद मौके से तीन लोगों को अपनी हिरासत में ले लिया है. गिरफ्तार आरोपियों से हिंसक झड़प को लेकर पूछताछ की जा रही है. सुरक्षा के दृष्टिकोण से फिलहाल पूरे गांव में भारी संख्या में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है.

कार्रवाई की तैयारी: पुलिस के मुताबिक ड्यूटी पर तैनात पुलिस टीम पर हिंसक हमला करने वाले सभी उपद्रवी लोगों की पहचान और इस पूरी घटना में उनकी भूमिका की बारीकी से जांच करने के बाद आगे की सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस बीच कैमरे पर पुलिस टीम पर हुए हमले का एक लाइव वीडियो भी सामने आया है, जिसमें ग्रामीणों और पुलिस बल के बीच भारी हंगामा, नोकझोंक और हिंसक झड़प की स्थिति साफ दिखाई दे रही है.

"ड्यूटी पर तैनात पुलिस टीम पर हिंसक हमला करने वाले सभी उपद्रवी लोगों की पहचान और इस पूरी घटना में उनकी भूमिका की बारीकी से जांच करने के बाद आगे की सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल हर पहलू की जांच की जा रही है."- जांच अधिकारी

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