3 नाबालिग बच्चियों को पश्चिम बंगाल ले जा रहे थे मानव तस्कर, तभी हो गई बिहार पुलिस की एंट्री

बगहा पुलिस ने मानव तस्करी गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार कर 3 नाबालिग बच्चियों का सुरक्षित रेस्क्यू किया. पढ़ें पूरी खबर-

मानव तस्करी गिरोह का पर्दाफाश करती बगहा पुलिस (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 23, 2026 at 6:43 PM IST

बगहा : बिहार की बगहा पुलिस ने मानव तस्करी गिरोह के एक बड़े मामले का खुलासा किया है. नौरंगिया थाना अध्यक्ष शुभम कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने मानव तस्करी गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी पश्चिम बंगाल के निवासी मां और बेटे हैं, जिन्हें तीन नाबालिग बच्चियों की तस्करी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया. मामले की जानकारी बगहा एसपी रामानंद कौशल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी.

बगहा में मानव तस्करी गिरोह का पर्दाफाश : एसपी ने बताया कि गुरुवार को दोपहर करीब 2:30 बजे नौरंगिया थानाध्यक्ष शुभम कुमार सिंह को सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र से (ST) अनुसूचित जनजाति समाज की तीन नाबालिग बच्चियों को बहला-फुसलाकर बाहर ले जाया जा रहा है. सूचना को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई की गई. बगहा पुलिस की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU), नौरंगिया थाना पुलिस और जन शक्ति फाउंडेशन (NGO) की संयुक्त टीम गठित कर छापेमारी अभियान चलाया गया.

''बगहा पुलिस के द्वारा एक बड़ी सफलता हासिल की गई है जिसमें 3 नाबालिग बच्चियों को हमने रेस्क्यू किया है. बंगाल की एक महिला और उसके पुत्र के द्वारा इन लोगों को बहला फुसला कर बंगाल ले जाया जा रहा था. हमारी टीम को जैसे ही पता चला तो हमने SIT का गठन किया. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.''- रामानंद कौशल, एसपी, बगहा

पुलिस ने दर्ज की एफआईआर : त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों नाबालिग बच्चियों को सुरक्षित मुक्त करा लिया. मुक्त कराई गई बच्चियों को तत्काल नौरंगिया थाना लाया गया, जहां आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई. जन शक्ति फाउंडेशन की संचालिका लक्ष्मी खत्री के आवेदन के आधार पर नौरंगिया थाना कांड संख्या 5/26, दिनांक 22 जनवरी 2026 को दर्ज किया गया है. मामले में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

पकड़े गए मानव तस्कर मां-बेटे : पुलिस ने इस मामले में नियोति देवी (43 वर्ष) और उसके पुत्र नागेश भुइंया (19 वर्ष) को गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपी पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले के निवासी बताए गए हैं. पुलिस द्वारा दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया की जा रही है.

मुक्त कराई गई तीन नाबालिग बच्चियां : मुक्त कराई गई तीनों नाबालिग बच्चियां नौरंगिया थाना क्षेत्र की निवासी हैं, जिनकी उम्र लगभग 4, 6 और 12 वर्ष बताई गई है. पुलिस ने आरोपियों के पास से एक मोबाइल फोन और रेलवे टिकट भी बरामद किया है. एसपी ने बताया कि मामले में मानव तस्करी के अन्य तारों की भी जांच की जा रही है. साथ ही आम लोगों से अपील की गई है कि इस तरह की किसी भी गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें.

