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पुलिसकर्मी को दांत काटा.. पत्थरों से किया हमला, सलाखों के पीछे पहुंचा शराब तस्कर

बगहा में शराब तस्कर पर कार्रवाई हुई है. गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी ने पुलिसकर्मियों पर पत्थर फेंका और दांत भी काट लिया. पढ़ें..

Bagaha police
बगहा में शराब तस्कर गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 14, 2026 at 2:00 PM IST

3 Min Read
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बगहा: बिहार में लागू शराबबंदी कानून के बावजूद शराब तस्करों के हौसले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं. पश्चिमी चम्पारण जिले के बगहा में छापेमारी करने पहुंची पुलिस टीम पर शराब तस्कर ने हमला कर दिया. गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी ने पहले पथराव किया और फिर एक सिपाही को दांत से काटकर घायल कर दिया. यह घटना इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है. हालांकि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है.

क्या है मामला?: असल में पटखौली थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि सेमरा-बगहा मुख्य मार्ग से शराब की खेप लाई जाई जा रही है. सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी की योजना बनाई. क्यूआरटी के एसआई शौकत अली और एलटीएफ के एसआई एसके मांझी के नेतृत्व में पुलिस टीम को बगहा रेलवे स्टेशन के पास तैनात किया गया. पुलिस ने संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखते हुए इलाके की घेराबंदी कर दी.

फिल्मी स्टाइल में भागने की कोशिश: निगरानी के दौरान पुलिस की नजर एक संदिग्ध व्यक्ति पर पड़ी, जो दो बड़े झोलों के साथ जा रहा था. पुलिस को देखते ही आरोपी रेलवे लाइन की ओर भागने लगा. इसके बाद पुलिस टीम ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया. इसी दौरान सिपाही मिथिलेश कुमार ने आरोपी को पकड़ने की कोशिश की लेकिन आरोपी ने अचानक हमला कर दिया.

पथराव के बाद दांत से काटा: आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पहले पत्थरों से हमला किया. जब सिपाही मिथिलेश कुमार ने उसे पकड़ने की कोशिश जारी रखी तो आरोपी ने उनके हाथ पर दांत से काट लिया. इस हमले में सिपाही घायल हो गए और उनके हाथ से खून निकलने लगा. इसके बावजूद पुलिस टीम ने हिम्मत नहीं हारी और अन्य पुलिसकर्मियों की मदद से आरोपी को पकड़ लिया गया. इस घटना के बाद घायल सिपाही और आरोपी दोनों का अनुमंडलीय अस्पताल बगहा में इलाज कराया गया.

झोले से 10 लीटर देसी शराब बरामद: पुलिस ने आरोपी के पास मौजूद दोनों झोलों की तलाशी ली, जिसमें 10 लीटर देसी शराब बरामद हुई. गिरफ्तार आरोपी की पहचान शमीम अहमद के रूप में हुई है, जो नरईपुर चीनी मिल का निवासी बताया जा रहा है. बगहा एसपी निर्मला कुमारी ने बताया कि आरोपी शमीम अहमद आदतन अपराधी है, वह पहले भी जेल जा चुका है.

"गिरफ्तार आरोपी शमीम अहमद आदतन अपराधी है. उसके खिलाफ पहले भी शराब तस्करी के कई मामले दर्ज हैं और वह कई बार जेल भी जा चुका है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ उत्पाद अधिनियम और पुलिस टीम पर हमला करने की धाराओं में मामला दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है."- निर्मला कुमारी, पुलिस अधीक्षक, बगहा पुलिस जिला

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