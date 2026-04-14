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पुलिसकर्मी को दांत काटा.. पत्थरों से किया हमला, सलाखों के पीछे पहुंचा शराब तस्कर

बगहा: बिहार में लागू शराबबंदी कानून के बावजूद शराब तस्करों के हौसले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं. पश्चिमी चम्पारण जिले के बगहा में छापेमारी करने पहुंची पुलिस टीम पर शराब तस्कर ने हमला कर दिया. गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी ने पहले पथराव किया और फिर एक सिपाही को दांत से काटकर घायल कर दिया. यह घटना इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है. हालांकि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है.

क्या है मामला?: असल में पटखौली थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि सेमरा-बगहा मुख्य मार्ग से शराब की खेप लाई जाई जा रही है. सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी की योजना बनाई. क्यूआरटी के एसआई शौकत अली और एलटीएफ के एसआई एसके मांझी के नेतृत्व में पुलिस टीम को बगहा रेलवे स्टेशन के पास तैनात किया गया. पुलिस ने संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखते हुए इलाके की घेराबंदी कर दी.

फिल्मी स्टाइल में भागने की कोशिश: निगरानी के दौरान पुलिस की नजर एक संदिग्ध व्यक्ति पर पड़ी, जो दो बड़े झोलों के साथ जा रहा था. पुलिस को देखते ही आरोपी रेलवे लाइन की ओर भागने लगा. इसके बाद पुलिस टीम ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया. इसी दौरान सिपाही मिथिलेश कुमार ने आरोपी को पकड़ने की कोशिश की लेकिन आरोपी ने अचानक हमला कर दिया.

पथराव के बाद दांत से काटा: आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पहले पत्थरों से हमला किया. जब सिपाही मिथिलेश कुमार ने उसे पकड़ने की कोशिश जारी रखी तो आरोपी ने उनके हाथ पर दांत से काट लिया. इस हमले में सिपाही घायल हो गए और उनके हाथ से खून निकलने लगा. इसके बावजूद पुलिस टीम ने हिम्मत नहीं हारी और अन्य पुलिसकर्मियों की मदद से आरोपी को पकड़ लिया गया. इस घटना के बाद घायल सिपाही और आरोपी दोनों का अनुमंडलीय अस्पताल बगहा में इलाज कराया गया.