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VIDEO: नेपाल में बारिश.. बिहार में उफनती नदी और कंधे पर बेटा.. पढ़ाई के लिए मौत से लड़ गया पिता

जान जोखिम में डालकर नदी पार करते पिता-पुत्र ( ETV Bharat )