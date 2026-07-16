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VIDEO: नेपाल में बारिश.. बिहार में उफनती नदी और कंधे पर बेटा.. पढ़ाई के लिए मौत से लड़ गया पिता

नेपाल की बारिश से उफनाई नदी पार कर पिता बच्चे को स्कूल ले जाता दिखा. वायरल वीडियो ने बाढ़ग्रस्त इलाकों की मुश्किलें उजागर कीं.

जान जोखिम में डालकर नदी पार करते पिता-पुत्र
जान जोखिम में डालकर नदी पार करते पिता-पुत्र (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 16, 2026 at 2:50 PM IST

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बगहा: बिहार के पश्चिम चंपारण जिले से सामने आए एक वीडियो ने बाढ़ प्रभावित इलाकों की जमीनी हकीकत को फिर उजागर कर दिया है. सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में एक पिता अपने छोटे बेटे को कंधे पर बैठाकर तेज बहाव वाली नदी पार करता दिखाई दे रहा है.

जान जोखिम में डालकर स्कूल चले पिता-पुत्र : वीडियो में दावा किया जा रहा है कि पिता अपने बच्चे को स्कूल पहुंचाने के लिए जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहा है. हालांकि, इस वायरल वीडियो की स्वतंत्र अभी तक नहीं हो पाई है.

जान जोखिम में डालकर स्कूल चले पिता-पुत्र (ETV Bharat)

नेपाल की बारिश और उफान पर नदियां : नेपाल के तराई क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश का असर अब बिहार के सीमावर्ती इलाकों में भी दिखाई देने लगा है. बारिश के बाद गंडक, मसान और अन्य पहाड़ी नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ा है.

गंडक बराज से छोड़े गए पानी से उफान : रिपोर्ट है कि 14 जुलाई को वाल्मीकिनगर स्थित गंडक बराज से रात 10 बजे के करीब 2.21 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके बाद कई निचले इलाके जलमग्न होने लगे हैं. जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. लोगों को अलर्ट रहने को कहा गया है इसी बीच आए इस वीडियो ने सनसनी फैला दी.

कई गांवों में बढ़ा बाढ़ का खतरा : गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से बगहा अनुमंडल के पिपरासी और मधुबनी प्रखंड के सिसई और चिउरही पंचायत सहित कई निचले इलाकों में पानी फैल गया है. कई घरों में बाढ़ का पानी घुसने की सूचना है. प्रशासन ने लोगों से नदी किनारे नहीं जाने और सतर्क रहने की अपील की है.

क्या बोले अंचलाधिकारी? : मधुबनी प्रखंड के अंचलाधिकारी नंदलाल राम ने बताया कि, ''इलाके में बाढ़ की सूचना के बाद प्रभावित क्षेत्रों में मदद भेजा गया है. उन्हें राहत पहुंचाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.''

हर साल दोहराती है यही मुश्किल : स्थानीय लोगों के अनुसार, रामनगर प्रखंड के दोन क्षेत्र के दर्जनों गांव हर वर्ष बरसात के मौसम में लगभग 22 नदियों से घिर जाते हैं. सड़क, पुल और अन्य बुनियादी सुविधाओं के अभाव में इन गांवों का संपर्क मुख्यालय से टूट जाता है. ऐसे में लोगों को शिक्षा, इलाज और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जान जोखिम में डालकर नदी पार करनी पड़ती है.

वायरल वीडियो ने खड़े किए सवाल : वायरल वीडियो में दिख रहा दृश्य बाढ़ प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों की मजबूरी और बुनियादी सुविधाओं की कमी की ओर इशारा करता है. हालांकि, वीडियो में दिखाए जा रहे घटनाक्रम और उससे जुड़े सभी दावों की पुष्टि नहीं हुई है. इसके बावजूद यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है.

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