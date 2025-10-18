ETV Bharat / state

पत्नी की हत्या के मामले में पति को उम्रकैद, कोर्ट ने दिया बच्चे को मासिक सहायता का आदेश

बगहा: बिहार के बगहा में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ (ADJ 4) मानवेंद्र मिश्र की अदालत ने एक हत्याकांड में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. नए आपराधिक कानून (BNS) के तहत पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी पति अमित पटेल को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है. जुर्माना न चुकाने पर उसे छह माह की अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी. यह फैसला मामले की सुनवाई शुरू होने के तीन महीने के भीतर आया है.

क्या है पूरा मामला: यह मामला धनहा थाना से संबंधित है, जिसमें अमित पटेल ने अपनी पत्नी सरीता देवी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी. अभियोजन के अनुसार, सरीता को अंतिम बार अपने पति अमित के साथ बाइक पर ससुराल से विदा होते देखा गया था. रास्ते में अमित ने उसकी हत्या कर दी और फरार हो गया. बाद में उसकी निशानदेही पर मृतका के खून से सना चाकू और अभियुक्त का जूता उसके घर से बरामद हुआ.

साक्ष्य और जांच से हुआ खुलासा: अदालत ने अपने फैसले में कहा कि साक्ष्य की सभी कड़ियां एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं. पोस्टमार्टम और एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैबोरेट्री) रिपोर्ट में कोई विरोधाभास नहीं पाया गया. अभियोजन पक्ष ने सभी युक्तिसंगत संदेहों से परे अपना मामला साबित किया. अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि साल 2021 में अमित पटेल ने अपनी पत्नी की गर्दन पर चाकू से हमला कर हत्या का प्रयास किया था, जो उसके अपराधिक इतिहास को दर्शाता है.

अभियोजन और बचाव पक्ष के तर्क: सजा के बिंदु पर अभियुक्त के अधिवक्ता ने दलील दी कि अमित परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य है और उसके छोटे बच्चे हैं, इसलिए उसे न्यूनतम सजा दी जाए. दूसरी ओर, अभियोजन ने तर्क दिया कि अमित एक अभ्यासिक अपराधी है, जिसने अपनी पत्नी की निर्मम हत्या कर पारिवार को बरबाद किया है. अभियोजन ने कठोर दंड की मांग की ताकि समाज में सख्त संदेश जाए.