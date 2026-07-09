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रिकॉर्ड 24 दिनों में पूरा हुआ ट्रायल, बिहार में मानव तस्करी मामले में मां-बेटा दोषी करार, 13 जुलाई को सजा का एलान

बगहा अदालत ने 24 दिनों के स्पीडी ट्रायल में मां-बेटे को मानव तस्करी का दोषी पाया, सजा की घोषणा 13 जुलाई को होगी.

BAGAHA CIVIL COURT 24 DAYS VERDICT
कॉन्सेप्ट फोटो (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 9, 2026 at 8:55 PM IST

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प.चंपारण: बिहार के प.चंपारण स्थित बगहा व्यवहार न्यायालय ने मानव तस्करी के एक गंभीर मामले में अदालत ने एक महिला समेत दो लोगों को दोषी करार दिया है. अदालत ने मामले में त्वरित सुनवाई करते हुए पश्चिम बंगाल के रहने वाले मां बेटे को दोषी करार दिया है. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ की अदालत ने नियोती देवी और उनके बेटे नागेश भुइयां को तीन नाबालिग बच्चियों की तस्करी के प्रयास का दोषी पाया. अदालत ने दोनों अभियुक्तों की सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 13 जुलाई की तिथि निर्धारित की है.

संदिग्ध परिस्थितियों में पकड़े गए: मामला बगहा पुलिस के नौरंगिया थाना कांड संख्या 05/2026 से जुड़ा है. अभियोजन के अनुसार 22 जनवरी 2026 को एक सामाजिक संस्था की सूचना पर पुलिस और मानव तस्करी निरोधक इकाई ने संयुक्त कार्रवाई की. इस दौरान महिला और एक युवक को तीन नाबालिग बच्चियों के साथ संदिग्ध परिस्थितियों में पकड़ा गया. जांच में पाया गया कि बच्चियों को बहला फुसलाकर पश्चिम बंगाल ले जाया जा रहा था. मौके से दो मोबाइल फोन और बगहा से आसनसोल तक के रेल टिकट भी बरामद किए गए.

जितेंद्र भारती, लोक अभियोजक (ETV Bharat)

24 दिनों में पूरी की गई सभी प्रक्रिया: लोक अभियोजक जितेंद्र भारती ने बताया कि पुलिस ने 15 मार्च 2026 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया. 15 जून को आरोप तय किए गए और 22 जून से गवाही शुरू हुई. मामले में आरोप गठन से लेकर फैसला सुनाए जाने तक की पूरी प्रक्रिया 24 दिनों में पूरी कर ली गई.

पांच गवाहों के बयान दर्ज: अभियोजक ने बताया कि मानव व्यापार निरोधक इकाई की पुलिस पदाधिकारी रेशमी सहित पांच गवाहों के बयान दर्ज किए गए. इसके बाद मात्र 24 दिनों में ट्रायल पूरा कर अदालत ने 9 जुलाई को दोनो अभियुक्तों को दोषी करार दिया. उन्होंने बताया कि ये फैसला नए भारतीय न्याय संहिता यानि बीएनएस लागू होने के बाद पूर्वी और पश्चिम चंपारण में मानव तस्करी के मामले में यह पहला दोषसिद्धि का फैसला है.

आरोपों की पुष्टि करते सबूत: सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील इंदुभूषण पांडेय ने गिरफ्तारी और जब्ती सूची के समय में अंतर, केवल पुलिस गवाहों को पेश किए जाने और बच्चियों के पिता की गवाही नहीं कराए जाने का मुद्दा उठाया. इसके आधार पर उन्होंने आरोपों को संदेहास्पद बताया. वहीं अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि आरोपी भोले भाले थारू समुदाय के लोगों को झाड़ फूंक और टोना टोटका का झांसा देकर मानव तस्करी के जाल में फंसाते थे. उन्होंने कहा कि बरामद सबूत आरोपों की पुष्टि करते हैं.

"ये फैसला नए भारतीय न्याय संहिता यानि बीएनएस लागू होने के बाद पूर्वी और पश्चिम चंपारण में मानव तस्करी के मामले में यह पहला दोषसिद्धि का फैसला है.आरोपी भोले भाले थारू समुदाय के लोगों को झाड़ फूंक और टोना टोटका का झांसा देकर मानव तस्करी के जाल में फंसाते थे." -जितेंद्र भारती, लोक अभियोजक

13 जुलाई पर टिकी सबकी निगाहें: अदालत द्वारा आरोपियों को दोषी करार दिए जाने के बाद अब सभी की निगाहें 13 जुलाई पर टिकी हैं, जब दोनों दोषियों को सुनाई जाने वाली सजा पर अंतिम फैसला होगा. यह निर्णय मानव तस्करी जैसे संगीन अपराधों के विरुद्ध त्वरित न्याय व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

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