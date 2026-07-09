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रिकॉर्ड 24 दिनों में पूरा हुआ ट्रायल, बिहार में मानव तस्करी मामले में मां-बेटा दोषी करार, 13 जुलाई को सजा का एलान

प.चंपारण: बिहार के प.चंपारण स्थित बगहा व्यवहार न्यायालय ने मानव तस्करी के एक गंभीर मामले में अदालत ने एक महिला समेत दो लोगों को दोषी करार दिया है. अदालत ने मामले में त्वरित सुनवाई करते हुए पश्चिम बंगाल के रहने वाले मां बेटे को दोषी करार दिया है. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ की अदालत ने नियोती देवी और उनके बेटे नागेश भुइयां को तीन नाबालिग बच्चियों की तस्करी के प्रयास का दोषी पाया. अदालत ने दोनों अभियुक्तों की सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 13 जुलाई की तिथि निर्धारित की है.

संदिग्ध परिस्थितियों में पकड़े गए: मामला बगहा पुलिस के नौरंगिया थाना कांड संख्या 05/2026 से जुड़ा है. अभियोजन के अनुसार 22 जनवरी 2026 को एक सामाजिक संस्था की सूचना पर पुलिस और मानव तस्करी निरोधक इकाई ने संयुक्त कार्रवाई की. इस दौरान महिला और एक युवक को तीन नाबालिग बच्चियों के साथ संदिग्ध परिस्थितियों में पकड़ा गया. जांच में पाया गया कि बच्चियों को बहला फुसलाकर पश्चिम बंगाल ले जाया जा रहा था. मौके से दो मोबाइल फोन और बगहा से आसनसोल तक के रेल टिकट भी बरामद किए गए.

जितेंद्र भारती, लोक अभियोजक (ETV Bharat)

24 दिनों में पूरी की गई सभी प्रक्रिया: लोक अभियोजक जितेंद्र भारती ने बताया कि पुलिस ने 15 मार्च 2026 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया. 15 जून को आरोप तय किए गए और 22 जून से गवाही शुरू हुई. मामले में आरोप गठन से लेकर फैसला सुनाए जाने तक की पूरी प्रक्रिया 24 दिनों में पूरी कर ली गई.

पांच गवाहों के बयान दर्ज: अभियोजक ने बताया कि मानव व्यापार निरोधक इकाई की पुलिस पदाधिकारी रेशमी सहित पांच गवाहों के बयान दर्ज किए गए. इसके बाद मात्र 24 दिनों में ट्रायल पूरा कर अदालत ने 9 जुलाई को दोनो अभियुक्तों को दोषी करार दिया. उन्होंने बताया कि ये फैसला नए भारतीय न्याय संहिता यानि बीएनएस लागू होने के बाद पूर्वी और पश्चिम चंपारण में मानव तस्करी के मामले में यह पहला दोषसिद्धि का फैसला है.