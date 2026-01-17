ETV Bharat / state

पति को मारने वाली पत्नी अब जिंदगी भर जेल में पीसेगी चक्की, हत्या के साढ़े 3 साल बाद 4 को उम्रकैद

हत्या के साढ़े तीन साल बाद बगहा कोर्ट ने चार अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसकी मुख्य अभियुक्त मृतक की पत्नी है.

BAGAHA CIVIL COURT
बगहा हत्याकांड पर कोर्ट का फैसला (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 17, 2026 at 7:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बगहा: बिहार के बगहा व्यवहार न्यायालय के एडीजे फोर्थ मानवेंद्र मिश्र की अदालत ने चौतरवा थाना क्षेत्र के चर्चित हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने चारों अभियुक्तों को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही प्रत्येक अभियुक्त पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है.

हत्याकांड मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला: अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. यह मामला स्पीडी ट्रायल के तहत चलाया गया था, जिसमें सुनवाई पूरी होने के बाद सजा का ऐलान किया गया.

4 अभियुक्तों को उम्रकैद: यह मामला वर्ष 2022 का है. जानकारी के अनुसार दीपक यादव (बदला हुआ नाम) 17 जून 2022 को घर से निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे. परिजनों द्वारा काफी खोजबीन के बाद भी जब उनका कोई पता नहीं चला, तो चौतरवा थाना में गुमशुदगी और बाद में हत्या का मामला दर्ज कराया गया.

6 दिन बाद मिला था शव: छह दिन बाद 23 जून 2022 को दीपक का कंकाल गन्ना के खेत से बरामद हुआ था. इस संबंध में चौतरवा थाना कांड संख्या 239/22 दर्ज की गई थी. पुलिस जांच में मृतक की पत्नी को मुख्य अभियुक्त बनाया गया था.

पत्नी मुख्य अभियुक्त: आरोप है कि पत्नी का अपने पति से विवाद था और उसका कृष्णा साह के साथ प्रेम संबंध था. इसी कारण उसने कथित प्रेमी कृष्णा साह के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची थी. इस मामले में अन्य आरोपियों में रणजीत राम और छोटेलाल शामिल थे.

जमानत रद्द: पत्नी को 8 जुलाई 2022 को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था और वह तब से जेल में बंद थी. रणजीत राम भी जेल में था, जबकि छोटेलाल और कृष्णा साह जमानत पर थे. फैसला आने के बाद अदालत ने जमानत रद्द करते हुए उन्हें हिरासत में लेने का आदेश दिया.

अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता जितेंद्र भारती और सतेन्द्र मिश्रा ने बहस की, जबकि बचाव पक्ष ने प्रत्यक्षदर्शी के अभाव समेत कई बिंदुओं पर सवाल उठाए. अदालत ने सभी दलीलों को सुनने के बाद चारों अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई.

ये भी पढ़ें

पत्नी की हत्या के मामले में पति को उम्रकैद, कोर्ट ने दिया बच्चे को मासिक सहायता का आदेश

भाकपा-माले के पूर्व विधायक मनोज मंजिल को हाईकोर्ट से झटका, उम्रकैद की सजा बरकरार

TAGGED:

BAGAHA COURT
लोरिक यादव हत्याकांड
LIFE IMPRISONMENT IN BAGAHA
बगहा में पत्नी को उम्रकैद
BAGAHA CIVIL COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.