पति ने की थी गर्भवती पत्नी की हत्या, दोषी करार.. कोर्ट ने सास को साक्ष्य के अभाव में किया बरी
BAGAHA MURDER CASE : बगहा में गर्भवती पत्नी की हत्या में पति को कोर्ट ने दोषी करार दिया, सास बरी हुई. रिपोर्ट- दिलीप कुमार
Published : November 6, 2026 at 4:51 PM IST
बगहा: बिहार के बगहा व्यवहार न्यायालय ने गर्भवती महिला के हत्या के मामले में फैसला सुनाया है. एडीजे 4 मानवेंद्र मिश्र की अदालत ने गर्भवती संध्या यादव हत्या मामले में उसके पति प्रमोद यादव उर्फ भुट्टी यादव को दोषी करार दिया है. वहीं मामले में आरोपित मृतका की सास लीलावती देवी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है.
पति ने की गर्भवती पत्नी की हत्या
अदालत ने दोषी पति के खिलाफ सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 20 नवंबर 2026 की तिथि निर्धारित की है. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी मनु राव ने बताया कि न्यायालय में प्रस्तुत गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पति को दोषी पाया गया है.
गर्भ में पल रहे शिशु का भी जीवन समाप्त
जांच और सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि हत्या के समय संध्या यादव गर्भवती थी, ऐसे में उसकी हत्या के साथ उसके गर्भ में पल रहे शिशु का जीवन भी समाप्त हो गया. उन्होंने बताया कि अभियोजन पक्ष ने मामले में सभी महत्वपूर्ण साक्ष्य न्यायालय के समक्ष रखे जिसके आधार पर फैसला आया है.
2025 में हुई थी शादी
मामले के अनुसार उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के पडरौना थाना क्षेत्र के अनरहवा नौका टोला निवासी गर्भन यादव ने अपनी 23 वर्षीय पुत्री संध्या यादव की शादी 5 जून 2025 को पिपरासी थाना क्षेत्र के चनकुहवा गांव निवासी प्रमोद यादव उर्फ भुट्टी यादव से हिंदू रीति रिवाज से की थी.
"हत्या के समय संध्या यादव गर्भवती थी, ऐसे में उसकी हत्या के साथ उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की भी हत्या कर दी गई थी. इस मामले में कोर्ट ने पति प्रमोद यादव उर्फ भुट्टी यादव को दोषी करार दिया."-मनु राव, एपीपी
दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप
शादी के कुछ दिनों बाद ही दहेज में कम सामान मिलने को लेकर संध्या को प्रताड़ित किया जाने लगा. आरोप है कि पति प्रमोद यादव ने मायके पहुंचकर दो लाख रुपये अतिरिक्त दहेज की मांग भी की थी.
शादी के तीन महीने बाद हत्या
परिजनों के अनुसार 11 सितंबर 2025 की सुबह करीब चार बजे सूचना मिली कि संध्या की तबीयत खराब है. जब मायके वाले ससुराल पहुंचे तो उसकी हत्या किए जाने की जानकारी मिली. मामले में पति, सास, देवर और ननद को आरोपित किया गया था.
साक्ष्य के अभाव में सास बरी
अदालत ने सास लीलावती देवी को भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में दोषमुक्त कर दिया. वहीं पति को धारा 1031 और 91 के तहत दोषी करार देते हुए अन्य आरोपों से दोषमुक्त किया है. प्रमोद यादव फिलहाल न्यायिक हिरासत में है. 20 नवंबर को सजा पर फैसला होगा.
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