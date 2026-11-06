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पति ने की थी गर्भवती पत्नी की हत्या, दोषी करार.. कोर्ट ने सास को साक्ष्य के अभाव में किया बरी

अदालत ने दोषी पति के खिलाफ सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 20 नवंबर 2026 की तिथि निर्धारित की है. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी मनु राव ने बताया कि न्यायालय में प्रस्तुत गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पति को दोषी पाया गया है.

गर्भ में पल रहे शिशु का भी जीवन समाप्त

जांच और सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि हत्या के समय संध्या यादव गर्भवती थी, ऐसे में उसकी हत्या के साथ उसके गर्भ में पल रहे शिशु का जीवन भी समाप्त हो गया. उन्होंने बताया कि अभियोजन पक्ष ने मामले में सभी महत्वपूर्ण साक्ष्य न्यायालय के समक्ष रखे जिसके आधार पर फैसला आया है.

पति ने की गर्भवती पत्नी की हत्या (ETV Bharat)

2025 में हुई थी शादी

मामले के अनुसार उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के पडरौना थाना क्षेत्र के अनरहवा नौका टोला निवासी गर्भन यादव ने अपनी 23 वर्षीय पुत्री संध्या यादव की शादी 5 जून 2025 को पिपरासी थाना क्षेत्र के चनकुहवा गांव निवासी प्रमोद यादव उर्फ भुट्टी यादव से हिंदू रीति रिवाज से की थी.

"हत्या के समय संध्या यादव गर्भवती थी, ऐसे में उसकी हत्या के साथ उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की भी हत्या कर दी गई थी. इस मामले में कोर्ट ने पति प्रमोद यादव उर्फ भुट्टी यादव को दोषी करार दिया."-मनु राव, एपीपी