आरोपी को बचाने के लिए अपहृता खुद पहुंची न्यायालय, 27 साल बाद हुआ दोष मुक्त

एक शख्स 27 साल पहले लड़की के साथ शादी की, चार बच्चे भी हुए, उसपर अपहरण का केस चल रहा था. अब दोष मुक्त हुआ.

February 5, 2026

पश्चिम चंपारण (बगहा) : बगहा व्यवहार न्यायालय ने करीब 27 वर्ष पुराने अपहरण के एक मामले में एक आरोपी को आज दोषमुक्त कर दिया है. यह फैसला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेन्द्र मिश्र की अदालत ने सुनाया. मामला सत्र वाद संख्या 8712023 से जुड़ा है.

क्या है पूरा मामला ? : दरअसल, अभियुक्त रामजी राय पर भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के तहत अपहरण कर विवाह करने का आरोप लगाया गया था. प्रकरण के अनुसार 11 जून 1999 को गोबरधाना थाना क्षेत्र से एक युवती के गायब होने को लेकर उसके पिता पारस यादव द्वारा 12 जून 1999 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी.

आरोप लगाया गया था कि अभियुक्त रामजी राय ने उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर अपहरण कर लिया. पुलिस ने अनुसंधान के बाद आरोप पत्र दाखिल किया और वर्ष 2000 में मामला न्यायालय में पहुंचा. लंबे समय बाद 21 जून 2024 को आरोप गठन हुआ और 2025 में साक्ष्य की प्रक्रिया शुरू हुई.

मां ने कहा- बेटी बालिग थी, अपहरण नहीं हुआ : अभियोजन पक्ष की ओर से केवल एक गवाह प्रभावती देवी को प्रस्तुत किया गया, जो सूचक की पत्नी और कथित पीड़िता की मां थीं. गवाही के दौरान उन्होंने अभियोजन के आरोपों का समर्थन नहीं किया. प्रभावती देवी ने न्यायालय को बताया कि घटना के समय उनकी पुत्री बालिग थी और अपनी मर्जी से अभियुक्त के साथ गई थी. उन्होंने यह भी कहा कि कोई जबरन अपहरण नहीं हुआ था.

आरोपी के बच्चों की भी हो चुकी है शादी : न्यायालय के समक्ष यह तथ्य भी आया कि कथित पीड़िता और अभियुक्त ने बाद में विवाह कर लिया था. दोनों के चार बच्चे हैं, जिनकी अब शादी भी हो चुकी है. अभियोजन पक्ष कोई ठोस दस्तावेजी या स्वतंत्र साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका.

रामजी राय को दोषमुक्त किया गया : सभी साक्ष्यों और गवाहियों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है. इस आधार पर अदालत ने आरोपी रामजी राय को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया.

