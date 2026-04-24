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समोसा के लिए 20 रुपये नहीं मिले तो मां के पर्स से निकाला 500, फिर बिहार से लेकर UP तक घूमा, खोजती रही पुलिस

छोटी-छोटी जिद पर बच्चे क्या कुछ कर गुजरते हैं, ये बगहा में तब नजर आया, जब 20 रुपए के लिए बच्चा घर से निकल गया-

बगहा में 20 रुपए के लिए बच्चे की जिद
बगहा में 20 रुपए के लिए बच्चे की जिद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 24, 2026 at 8:55 PM IST

3 Min Read
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बगहा : बिहार के बगहा जिले से एक 14 वर्षीय बच्चे की ऐसी कहानी सामने आई हैं, जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया. बच्चे की जुबानी उसकी कहानी सुनकर बगहा एसपी भी हैरान रह गईं. इस बच्चे की कहानी में मासूमियत भी है और जिद भी. आप जानकर हैरान होंगे कि मात्र 20 रुपये के लिए इस मासूम बच्चे ने क्या-क्या कदम उठाए. 20 रुपये के कारण पूरा परिवार और पूरे बगहा पुलिस हैरान-परेशान नजर आई. 8 दिनों तक पुलिस की नींद उड़ी रही.

20 रुपए के लिए गुस्से में घर से निकला बच्चा : ये मामला बगहा पुलिस जिले का हैं. जहां बगहा के लौकरिया थाने में 17 अप्रैल को एक 14 वर्षीय बच्चे के अपहरण का मामला दर्ज किया गया था. बगहा पुलिस ने मामले को दर्ज होने पर त्वरित कार्रवाई करते जांच प्रक्रिया आगे बढ़ाई और बच्चे को सकुशल उत्तप्रदेश के प्रयागराज रेलवे स्टेशन से बरामद कर लिया और उसे उसके परिजनों को सौंप दिया.

बिना टिकट के ट्रेन से की यात्रा : पूरा मामला मात्र 20 रुपये का है. लौकरिया थाना अंतर्गत एक गांव में रहने वाले एक 14 वर्षीय बच्चे ने समोसे खाने के लिए अपनी मम्मी से 20 रुपये की मांग की थी. जब मम्मी ने उसे 20 रुपये नहीं दिया तो बच्चा नाराज होकर चुपचाप अपनी मम्मी के पर्स से 500 रुपये निकाल लिया और फिर घर से निकल गया. घर से निकलने के बाद बच्चा सीधा नरकटियागंज पहुंचा. वहां से बिना टिकट वह ट्रेन में बैठ गया और गोरखपुर चला गया.

प्रयागराज से बरामद हुआ बच्चा : गोरखपुर से उसने फिर लखनऊ की ट्रेन पकड़ ली, फिर वहां से वह गोंडा निकल गया. गोंडा से फिर वह प्रयागराज पहुंचा. बगहा पुलिस लगातार उस बच्चे के मोबाइल का टॉवर लोकेशन जांच कर रही थी. लेडी सिंघम के नाम से चर्चित रामनगर एसडीपीओ रागिनी कुमारी ने टेक्निकल जांच के बाद पता लगाया कि बच्चे का मोबाइल प्रयागराज रेलवे स्टेशन के पास ऑन हुआ है. इसके बाद उन्होंने तुरंत प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर रेलवे पुलिस से संपर्क किया, जिसके पास रेलवे पुलिस ने तुरंत बच्चे को सकुशल बरामद कर बगहा पुलिस को सूचित किया.

''लौकरिया थाने में 17 अप्रैल को एक 14 वर्षीय बच्चे के अपहरण का मामला दर्ज किया गया था. बगहा पुलिस ने मामले को दर्ज होने पर त्वरित कार्रवाई करते हुए रामनगर एसडीपीओ रागिनी कुमारी के नेतृत्व में एक टीम गठित कर जांच प्रक्रिया आगे बढ़ाई. बच्चे को सकुशल उत्तप्रदेश से बरामद कर लिया. बच्चे ने अपनी मां से समोसा खाने के लिए 20 रुपये मांगा था, जब मां ने पैसा नहीं दिया तो घर छोड़ कर चला गया.''- निर्मला कुमारी, प्रभारी एसपी, बगहा

एसपी ने परिवार और बच्चों को दिया संदेश : बगहा प्रभारी एसपी निर्मला कुमारी ने संदेश दिया और बच्चे से भी संदेश दिलवाया कि छोटी-छोटी बातों पर बच्चे घर छोड़ कर ना जाएं. घरवालों के बारे में सोचें. उन्होंने बिहार पुलिस बगहा के फेसबुक पेज पर अपनी और बच्चे के बीच हुई बात बातचीत का वीडियो शेयर किया.

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