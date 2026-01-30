बिहार के अंकुर ने UPSC पास कर किया कमाल, भारत सरकार के NSI में देंगे सेवा
अंकुर वर्मा ने यूपीएससी में सफलता पायी है. इनका चयन NSI में हुआ है. अंकुर नौकरी के साथ परीक्षा की तैयारी कर रहे थे.
Published : January 30, 2026 at 1:55 PM IST
बगहा: बिहार के बगहा निवासी अंकुर वर्मा ने यूपीएससी की परीक्षा पास कर कमाल कर दिया. अंकुर का चयन भारत सरकार की संस्थान NSI के लिए हुआ है. अब अंकुर NSI में लेक्चरर के पद पर सेवा देंगे. इनकी सफलता से परिवार में खुशी का माहौल है.
परिवार में खुशी का माहौल: अंकुर मूल रूप से बगहा के बड़गांव निवासी रिटायर्ड IES (Indian Engineering Services) अधिकारी अनिल कुमार वर्मा के छोटे पुत्र हैं. इस उपलब्धि पर उनके माता-पिता समेत गांव वालों ने मिठाई खिलाकर अपने खुशी का इजहार किया है.
शुगर इंजनीयरिंग कर चुके हैं अंकुर: अंकुर वर्मा की प्रारंभिक शिक्षा समस्तीपुर होली मिशन हाईस्कूल से हुई. इसके बाद उन्होंने राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी से बीटेक (मैकेनिकल इंजीनियरिंग) की पढ़ाई पूरी. इसके बाद उन्होंने NSI की परीक्षा पास कर शुगर इंजनीयरिंग की पढ़ाई की. पढ़ाई के दौरान ही यूपी के हरदोई के हरियावां स्थित डीसीएम श्रीराम लिमिटेड, शुगर एंड डिस्टिलरी में सीनियर इंजीनियर के पद पर नौकरी मिली.
नौकरी के साथ-साथ तैयारी: अंकुर बताते हैं कि डीसीएम श्रीराम लिमिटेड में पांच साल से काम कर रहे थे. इसी दौरान उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी जारी रखी. इस दौरान NSI में लेक्चरर की वैकेंसी निकली थी. NSI के लिए यूपीएससी परीक्षा लेती है. इसमें अंकुर ने परीक्षा दी थी. अब अंकुर का चयन NSI (National Sugar Institute) में हो गया है.
"लेक्चरर के एक सीट के लिए बहाली निकली थी. इसके लिए 60 लोगों ने आवेदन किए थे, जिसमें 12 लोगों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था. 12 लोगों में मेरा सेलेक्शन हो गया. बहुत खुशी हो रही है कि मेरा सेलेक्शन हो गया." -अंकुर वर्मा, लेक्चरर, NSI
दो बार IES के लिए दी परीक्षा: अंकुर शुरुआत से पढ़ने में अव्वल रहे हैं. राष्ट्रीय शर्करा संस्थान से शुगर इंजीनियरिंग करने के दौरान अपने बैच में टॉपर रहे थे. इसके लिए NSI ने 12 जनवरी 2024 को गोल्ड मेडल से नवाजा था. अंकुर बताते हैं कि इससे पहले उन्होंने IES (Indian Engineering Services) के लिए दो बार परीक्षा दी थी, लेकिन उसमें सेलेक्शन नहीं हो पाया था.
परिवार में खुशी का माहौल: परिणाम आने के बाद उनके खुशियों का ठिकाना नहीं है. सबसे ज्यादा खुशी अंकुर की पत्नी और माता-पिता को है. अंकुर वर्मा ने अपनी इस सफलता का श्रेय कठिन परिश्रम, माता-पिता के सहयोग और गुरुजनों के आशीर्वाद को दिया है. उनकी इस उपलब्धि पर मित्रों, रिश्तेदारों और क्षेत्रवासियों द्वारा बधाई दी जा रही हैं.
ये भी पढ़ें: