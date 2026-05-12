ETV Bharat / state

सेठ के 50 लाख लेकर बस से जा रहा था युवक, बातों में उलझा पैसों से भरा बैग और मोबाइल किया चोरी

चित्तौड़गढ़ पुलिस थाना कोतावाली ( ETV Bharat Chittorgarh )

चित्तौड़गढ़: सेठ के 50 लाख रुपए भीलवाड़ा पहुंचाने जा रहे युवक को बस में बैठे आरोपियों ने बातों में उलझा कर नकदी से भरा बैग और मोबाइल चोरी कर लिया. पीड़ित की रिपोर्ट पर कोतवाली थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया. मामला करीब 27 दिन पुराना है. पहले तो नौकर पर शक था, लेकिन सेठ ने जब अपने स्तर पर पुख्ता हुआ कि वारदात में इसकी भूमिका नहीं है, तो चित्तौड़गढ़ आकर रिपोर्ट दी. सेठ एवं उसका नौकर गुजरात के रहने हैं. यह पैसा हवाला कारोबार से जुड़ा बताया जा रहा है. सेठ के घर पहुंचाने थे 50 लाख: कोतवाली थानाधिकारी तुलसीराम ने बताया कि पुलिस थाने पर गुजरात के चारडा निवासी विजयभाई पुत्र रताभाई राजपूत ने सोमवार रात को रिपोर्ट दी. इसमें बताया कि वह फिलहाल चित्तौड़गढ़ के प्रतापनगर में किराए से रह कर चारण ट्रेवल्स के संचालक राघवेन्द्र देथा का काम देखता है. गत 15 अप्रैल को सेठ ने उसे 50 लाख रुपए घर पहुंचाने को दिए थे. वह 16 अप्रैल को सुबह 4.50 बजे 50 लाख रुपए बैग में रख कर आरटीसी ट्रेवल्स की बस से चित्तौड़गढ़ के कलेक्ट्रेट चौराहा से बैठ कर भीलवाड़ा जा रहा था. पढ़ें: जोधपुर में बाइक सवार लुटेरों ने ओवरटेक करके उड़ाया लाखों रुपए की नकदी से भरा बैग