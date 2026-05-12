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सेठ के 50 लाख लेकर बस से जा रहा था युवक, बातों में उलझा पैसों से भरा बैग और मोबाइल किया चोरी

पीड़ित युवक का कहना है कि इस घटना से वह अवसाद में चला गया था.

Chittorgarh Kotwali Police Station
चित्तौड़गढ़ पुलिस थाना कोतावाली (ETV Bharat Chittorgarh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 12, 2026 at 4:47 PM IST

3 Min Read
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चित्तौड़गढ़: सेठ के 50 लाख रुपए भीलवाड़ा पहुंचाने जा रहे युवक को बस में बैठे आरोपियों ने बातों में उलझा कर नकदी से भरा बैग और मोबाइल चोरी कर लिया. पीड़ित की रिपोर्ट पर कोतवाली थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया. मामला करीब 27 दिन पुराना है. पहले तो नौकर पर शक था, लेकिन सेठ ने जब अपने स्तर पर पुख्ता हुआ कि वारदात में इसकी भूमिका नहीं है, तो चित्तौड़गढ़ आकर रिपोर्ट दी. सेठ एवं उसका नौकर गुजरात के रहने हैं. यह पैसा हवाला कारोबार से जुड़ा बताया जा रहा है.

सेठ के घर पहुंचाने थे 50 लाख: कोतवाली थानाधिकारी तुलसीराम ने बताया कि पुलिस थाने पर गुजरात के चारडा निवासी विजयभाई पुत्र रताभाई राजपूत ने सोमवार रात को रिपोर्ट दी. इसमें बताया कि वह फिलहाल चित्तौड़गढ़ के प्रतापनगर में किराए से रह कर चारण ट्रेवल्स के संचालक राघवेन्द्र देथा का काम देखता है. गत 15 अप्रैल को सेठ ने उसे 50 लाख रुपए घर पहुंचाने को दिए थे. वह 16 अप्रैल को सुबह 4.50 बजे 50 लाख रुपए बैग में रख कर आरटीसी ट्रेवल्स की बस से चित्तौड़गढ़ के कलेक्ट्रेट चौराहा से बैठ कर भीलवाड़ा जा रहा था.

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पीड़ित को छोड़ भागे आरोपी: रिपोर्ट में बताया गया कि बस में एक युवक पास की सीट पर बैठा था, जिसने उस बातों में उलझा लिया. मार्ग में कान्याखेड़ी गांव के पास बिना नंबर की सफेद बलेनो कार में सवार दो युवकों ने बस रुकवाई. इसमें दो युवक उतरे और पास में बैठे युवक को आवाज लगाई. तीनों ने प्रार्थी को भी बहला-फुसला कर बस से नीचे उतारा. बातचीत के दौरान आरोपी 50 लाख रुपए से भरा बैग व मोबाइल चुरा कर बलेनो कार में बैठ कर फरार हो गए. पीड़ित को वहीं छोड़ दिया.

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अवसाद में अपने गांव चला गया था प्रार्थी: कोतवाली सीआई तुलसीराम ने बताया कि पुलिस ने प्रार्थी की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की. पहले प्रार्थी से ही जानकारी ली. देरी से रिपोर्ट देने के बारे में पूछा. इस पर पीड़ित ने बताया कि घटना के बाद वह अवसाद में आकर अपने गांव चला गया. सेठ व कंपनी मैनेजर अशोक भाई पटेल को उस पर शंका होने से उसके खिलाफ रिपोर्ट करवाई. पुलिस के बुलाने पर विजय चित्तौड़गढ़ आया और कोतवाली में आपबीती बताई. कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस बस के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है.

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