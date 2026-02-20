ETV Bharat / state

अमेठी में शादी में दूल्हे के पिता से छीना रुपयों से भरा बैग; बाइक सवार बदमाश फरार, पुलिस खंगाल रही CCTV

अमेठी कोतवाली प्रभारी रवि सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में है. लेकिन, अभी तहरीर नहीं मिली है.

अमेठी कोतवाली
अमेठी कोतवाली (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 20, 2026 at 7:10 PM IST

अमेठी : जिले में बीते गुरुवार की रात एक शादी समारोह में दूल्हे के पिता से रुपयों भरा बैग छीनने का मामला सामने आया है. बाइक सवार बदमाश घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गये. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस सीसीटीवी कैमरों को खंगालने में जुट गई है.



पूरा मामला अमेठी कोतवाली क्षेत्र के कस्बा स्थित एक मैरिज लाॅन के पास का है. पिता रंगनाथ मिश्र ने बताया कि गुरुवार को जब बारात निकली तो लोग नाच गा रहे थे. इसी बीच एक युवक पहुंचा और हाथ से रुपयों से भरा बैग लेकर भागने लगा. बैग में एक लाख रुपये थे. कुछ दूर तक मैंने उसका पीछा किया, लेकिन वह अपने दो अन्य साथियों के साथ बाइक से फरार हो गया.

उन्होंने बताया कि बीती रात संग्रामपुर थाना क्षेत्र के तिवारीपुर करनाईपुर गांव के रहने वाले पूर्व शासकीय अधिवक्ता रंगनाथ मिश्रा के बेटे की बारात आई थी. रात करीब 10 बजे गाजे बाजे के साथ ककवा रोड कटरा से बारात निकली और मैरिज लाॅन की तरफ जाने लगी.

उन्होंने बताया कि इस बीच एक युवक मौके पर पहुंचा और दूल्हे के पिता रंगनाथ मिश्र के हाथ से रुपयों से भरा बैग छीनकर कुछ दूर पर बाइक पर बैठे अपने दो साथियों के साथ फरार हो गया. घटना होते ही रंगनाथ मिश्र ने कुछ दूर तक बदमाशों का पीछा भी किया, लेकिन असफल रहे. बदमाश मौके से फरार हो गए.

अमेठी कोतवाली प्रभारी रवि सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में है. लेकिन, अभी तहरीर नहीं मिली है. घटनास्थल के आस-पास में सीसीटीवी कैमरों को चेक किया जा रहा है. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया जाएगा.

