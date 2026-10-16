खरीदारी के बहाने आए युवकों ने बुजुर्ग दुकानदार को बातों में उलझाकर उड़ाया गल्ला, वारदात CCTV में कैद
चोरी की वारदात का पता एक डेढ घंटे बाद चला, जब दुकानदार ने गल्ला संभाला. बैग नहीं मिलने पर उसने पुलिस को सूचना दी.
Published : October 16, 2026 at 8:11 AM IST
जैसलमेर: स्वर्णनगरी जैसलमेर के मुख्य बाजार स्थित भाटिया मार्केट में चोरी की वारदात ने व्यापारियों की चिंता बढ़ा दी है. खरीदारी के बहाने कपड़े की दुकान में पहुंचे तीन युवकों ने कथित तौर पर बुजुर्ग दुकानदार को बातचीत में उलझाया और गल्ले में रखा रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गए. बैग में डेढ़ से दो लाख रुपए थे. चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध युवकों की गतिविधियां सामने आईं है. कोतवाली पुलिस थानाधिकारी प्रेमाराम ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस थाना कोतवाली की टीम ने मौके पर पहुंच कर पूछताछ की है. साथ ही सीसीटीवी फुटेज की मदद से संदिग्ध युवकों की पहचान करने और उनकी तलाश में जुटी है.
दुकानदार मुरलीधर सांवल ने बताया कि घटना 15 अक्टूबर की है. शहर के भाटिया मार्केट में मुरलीधर रमेश कुमार की कपड़े की दुकान पर तीन युवक पहुंचे. इनमें से एक युवक दुकान के बाहर रुका रहा, जबकि दो युवक खरीदारी के बहाने दुकान के अंदर गए. दोनों युवकों ने दुकानदार मुरलीधर सांवल को बातचीत में उलझाए रखा. इसी दौरान एक युवक ने मौका देखकर गल्ले में रखा रुपए से भरा बैग उठा लिया और उसे अपनी शर्ट के अंदर छिपा लिया. इसके बाद तीनों युवक वहां से फरार हो गए.
दुकानदार ने बताया कि वारदात के दौरान उन्हें बैग चोरी होने का पता नहीं चला. करीब एक घंटे बाद जब उन्होंने गल्ले में रखे बैग को संभाला तो वह गायब मिला. इसके बाद दुकान में तलाश की गई, लेकिन बैग का कोई सुराग नहीं लगा. आखिरकार दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी गई तो तीन युवकों की संदिग्ध गतिविधियां सामने आईं. फुटेज में एक युवक का बाहर रुकना और दो युवकों का दुकान के भीतर जाना घटना के दौरान उनकी भूमिका को लेकर संदेह पैदा करता है.
स्थानीय लोगों का कहना है कि मुख्य बाजार जैसे व्यस्त इलाके में इस तरह की वारदात सामने आने से व्यापारियों में चिंता है. खरीदारी की आड़ में दुकान में घुसना, दुकानदार को बातों में उलझाना और फिर गल्ले में रखा बैग लेकर फरार हो जाना सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े करता है. अब पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि वारदात में शामिल संदिग्ध कौन हैं और चोरी की रकम बरामद हो पाती है या नहीं.