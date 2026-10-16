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खरीदारी के बहाने आए युवकों ने बुजुर्ग दुकानदार को बातों में उलझाकर उड़ाया गल्ला, वारदात CCTV में कैद

दुकान में चोरी करता युवक ( CCTV )

जैसलमेर: स्वर्णनगरी जैसलमेर के मुख्य बाजार स्थित भाटिया मार्केट में चोरी की वारदात ने व्यापारियों की चिंता बढ़ा दी है. खरीदारी के बहाने कपड़े की दुकान में पहुंचे तीन युवकों ने कथित तौर पर बुजुर्ग दुकानदार को बातचीत में उलझाया और गल्ले में रखा रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गए. बैग में डेढ़ से दो लाख रुपए थे. चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध युवकों की गतिविधियां सामने आईं है. कोतवाली पुलिस थानाधिकारी प्रेमाराम ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस थाना कोतवाली की टीम ने मौके पर पहुंच कर पूछताछ की है. साथ ही सीसीटीवी फुटेज की मदद से संदिग्ध युवकों की पहचान करने और उनकी तलाश में जुटी है.

दुकानदार मुरलीधर सांवल ने बताया कि घटना 15 अक्टूबर की है. शहर के भाटिया मार्केट में मुरलीधर रमेश कुमार की कपड़े की दुकान पर तीन युवक पहुंचे. इनमें से एक युवक दुकान के बाहर रुका रहा, जबकि दो युवक खरीदारी के बहाने दुकान के अंदर गए. दोनों युवकों ने दुकानदार मुरलीधर सांवल को बातचीत में उलझाए रखा. इसी दौरान एक युवक ने मौका देखकर गल्ले में रखा रुपए से भरा बैग उठा लिया और उसे अपनी शर्ट के अंदर छिपा लिया. इसके बाद तीनों युवक वहां से फरार हो गए.