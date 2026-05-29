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मिर्जापुर में दो फॉर्च्यूनर में म‍िला रुपयों से भरा बैग, ग‍िनने के ल‍िए बैंक से मंगाई गई मशीन

नगर मजिस्ट्रेट ने बताया, पकड़े गए लोग खुद को ट्रांसपोर्ट व्यापारी बता रहे हैं. इनकम टैक्स विभाग आगे की प्रोसेस करेगा.

दो फॉर्च्यूनर में म‍िला रुपयों से भरा बैग.
दो फॉर्च्यूनर में म‍िला रुपयों से भरा बैग. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 29, 2026 at 6:36 PM IST

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Updated : May 29, 2026 at 7:00 PM IST

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मिर्जापुर : चील्ह थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने चेकिंग के दौरान दो फॉर्च्यूनर गाड़ियों को जब्‍त क‍िया है. गाड़ी से रुपयों से भरा बैग बरामद किया गया है, जिसमें कैश की मात्रा करोड़ों में बताई जा रही है. नगर मजिस्ट्रेट की निगरानी में चील्ह थाने पर बैंक से मंगाई गई मशीनों द्वारा नोटों की गिनती की जा रही है. फिलहाल पुलिस दोनों गाड़ियों के मालिकों का पता लगाने और रुपयों के स्रोत की जांच करने में जुटी है.

नगर मजिस्ट्रेट अविनाश सिंह ने बताया, चेकिंग के दौरान दो फॉर्च्यूनर गाड़ियों से पैसा बरामद हुआ है. नियमानुसार बरामद रुपया कितना है, यह बताना सही नहीं है. पकड़े गए लोग खुद को ट्रांसपोर्ट व्यापारी बता रहे हैं. पैसे को सुरक्षित रखवा दिया गया है. इनकम टैक्स विभाग आगे की प्रोसेस करेगा.

ग‍िनने के ल‍िए बैंक से मंगाई गई मशीन. (Video Credit; ETV Bharat)

बरामद रुपया एक करोड़ से ज्यादा बताया जा रहा है. नगर मजिस्ट्रेट, आयकर विभाग और पुलिस की निगरानी में नोटों की थाने में गिनती कराई गई है. एक स्कॉर्पियो का नंबर UP 63 AX 0001 है, जबकि दूसरी गाड़ी बिना नंबर की है.

नगर मजिस्ट्रेट अविनाश कुमार ने बताया, वाहन से बरामद बैगों में रखी नकदी की गिनती दो बैंक कर्मियों ने मशीन की सहायता से की. बरामद धनराशि को आगे की जांच के लिए आयकर विभाग के अधिकारियों को सौंप दिया गया है. अब विभाग अपने स्तर पर जांच कर आवश्यक कार्रवाई करेगा.

उन्होंने बताया कि ट्रांसपोर्ट कारोबारी अभिनीत बंसल और भारत सिंह मिर्जापुर के रहने वाले हैं. पूछताछ में बताया कि ट्रांसपोर्ट बिजनेस से संबंधित पैसा है. पैसे को सुरक्षित रखवा लिया गया है.

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Last Updated : May 29, 2026 at 7:00 PM IST

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