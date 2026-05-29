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मिर्जापुर में दो फॉर्च्यूनर में म‍िला रुपयों से भरा बैग, ग‍िनने के ल‍िए बैंक से मंगाई गई मशीन

दो फॉर्च्यूनर में म‍िला रुपयों से भरा बैग. ( Photo Credit; ETV Bharat )