बहन की शादी के लिए खरीदने गए कपड़े, ऑटो में छूटा तीन लाख रुपए से भरा बैग; दिल्ली पुलिस ने खोज निकाला
दिल्ली पुलिस ने ऑटो में छूटे 3 लाख रुपये CCTV के जरिए सुरक्षित लौटाए.
Published : September 1, 2026 at 7:01 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के गांधी नगर इलाके में पुलिस ने तत्परता और सूझबूझ का परिचय देते हुए एक परिवार की खुशियों को बिखरने से बचा लिया. दरअसल, चांदनी चौक से बहन की शादी के कपड़े खरीदने गांधी नगर आए रहीम नाम के एक युवक का 3 लाख रुपए नकद से भरा बैग ऑटो में छूट गया था. बैग में शादी की खरीदारी के लिए पाई-पाई जोड़कर रखी गई पूरी रकम थी, जिससे परिवार की खुशियां दांव पर लग गई थीं.
हालांकि, पीड़ित की सूचना पर तत्काल एक्शन में आई गांधी नगर थाना पुलिस ने तत्परता दिखाई और इलाके के कई CCTV कैमरों की फुटेज खंगालकर चंद ही घंटों में ऑटो की पहचान कर ली. पुलिस ने सूझबूझ से न सिर्फ ऑटो को ढूंढ निकाला, बल्कि उसमें सुरक्षित रखी 3 लाख रुपए की पूरी रकम बरामद कर रहीम के परिवार की खुशियां टूटने से बचा लीं.
डीसीपी आरपी मीणा ने बताया कि रहीम अपनी बहन की शादी के लिए खरीदारी करने चांदनी चौक से गांधी नगर आया था. उसके पास एक बैग था, जिसमें करीब तीन लाख रुपये नकद रखे हुए थे. गांधी नगर पहुंचने के बाद वह ऑटो से उतर गया, लेकिन जल्दबाजी में अपना बैग ऑटो के अंदर ही भूल गया. कुछ देर बाद जब रहीम को बैग याद आया तो उसने ऑटो को तलाशने का प्रयास किया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका.
इसके बाद उसने तुरंत गांधी नगर थाना पुलिस को मामले की जानकारी दी. तीन लाख रुपये की रकम होने के कारण पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच शुरू की. पुलिस की क्रैक टीम ने सबसे पहले इलाके में लगे CCTV कैमरों की फुटेज को खंगालना शुरू किया. टीम ने रहीम के आने-जाने के संभावित रूट और ऑटो की गतिविधियों को कैमरों के जरिए ट्रैक किया.
डीसीपी ने बताया कि लगातार CCTV विश्लेषण और फील्ड स्तर पर किए गए प्रयासों के बाद पुलिस टीम ऑटो रिक्शा तक पहुंचने में सफल रही. ऑटो की पहचान और सत्यापन के बाद पुलिस ने उसमें छूटा बैग बरामद कर लिया. बैग के अंदर पूरे तीन लाख रुपये नकद सुरक्षित मिले. पुलिस ने आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद पूरी रकम उसके मालिक रहीम को सौंप दी. वहीं, अपनी बहन की शादी के लिए जुटाई गई रकम वापस मिलने के बाद रहीम ने राहत की सांस ली.
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