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सोनीपतः बड़वासनी किलोहड़ ट्रिपल आईटी रोड 2 दिन में ही उखड़ना हुआ शुरू, ग्रामीणों में गुणवत्ता पर उठाए सवाल

जिला पार्षद ने भी जताया विरोधः सड़क की हालत देखकर ग्रामीणों ने विरोध जताया और मौके पर काम रुकवा दिया. ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है. मामला कांग्रेस के जिला पार्षद संजय बड़वासिया तक पहुंचा तो वे भी ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंचे और निर्माण कार्य का विरोध किया.

तय मानकों का ध्यान नहीं रखा गया ध्यानः तस्वीरे सोनीपत के गांव बड़वासनी से किलोहड़ स्थित ट्रिपल आईटी की तरफ जाने वाली सड़क की हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण में तय मानकों का ध्यान नहीं रखा गया. सड़क के नीचे की मिट्टी की लेयर पर ही निर्माण सामग्री डालकर सड़क बना दी गई. सड़क बनने के दो दिन बाद ही जगह-जगह से सड़क उखड़ने लगी.

सोनीपतः उत्तर प्रदेश और बिहार से अक्सर सड़क निर्माण में गड़बड़ी की तस्वीरें सामने आती रही हैं. लेकिन अब ऐसी ही तस्वीरें हरियाणा के सोनीपत से सामने आई है. यहां ग्रामीणों का आरोप है कि पीडब्ल्यूडी विभाग की सड़क मिट्टी के ऊपर ही बना दी गई. नतीजा हुआ की सड़क बनने के महज दो दिन बाद ही उखड़ने का सिलसिला शुरू हो गया.

'घटिया सामग्री से सड़क का निर्माण नहीं होने दिया जाएगा': वहीं जिला पार्षद ने मौके पर अधिकारियों और ठेकेदार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए. उनका आरोप है कि निर्माण कार्य शुरू होने से पहले मौके पर किसी जिम्मेदार अधिकारी ने पहुंचकर गुणवत्ता की जांच नहीं की. पार्षद की मांग है कि सड़क को दोबारा उखाड़कर नीचे की मिट्टी को साफ किया जाए और निर्धारित मानकों के अनुसार सामग्री डालकर सड़क का निर्माण कराया जाए.

दोबारा नये सिरे से सड़क निर्माण की मांगः पार्षद ने सड़क को दोबारा बनाने की मांग रखी और दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की. मौके पर ग्रामीणों और जिला पार्षद ने साफ कहा कि किसी भी सूरत में घटिया सामग्री से सड़क का निर्माण नहीं होने दिया जाएगा.

उखाड़कर दोबारा मानकों के अनुसार सड़क निर्माण का दिया भरोसाः वहीं पूरे मामले को लेकर पीडब्ल्यूडी के एसडीओ राकेश ने बताया कि सड़क निर्माण को लेकर शिकायत मिली है, जिस पर जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी. अगर निर्माण कार्य में किसी तरह की लापरवाही या अनियमितता सामने आती है तो दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनकी गैर मौजूदगी में ठेकेदार ने सड़क का काम शुरू कर दिया है. जहां तक सड़क का निर्माण घटिया तरीके से हुआ है, उस हिस्से को उखाड़कर दोबारा निर्धारित मानकों के अनुसार बनवाया जाएगा.

इंजीनियर की अनुपस्थिति में कैसे शुरू हुआ निर्माणः लेकिन एसडीओ साहब के इस बयान के बाद सवाल भी खड़े होते हैं. आखिर उनकी गैरमौजूदगी में ठेकेदार ने काम कैसे शुरू कर दिया? क्या सड़क निर्माण की निगरानी के लिए कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं था? अगर सड़क बनने के महज दो दिन बाद ही उखड़ने लगी, तो निर्माण की गुणवत्ता की जांच आखिर किस स्तर पर हुई? अब एसडीओ ने कार्रवाई और सड़क को दोबारा बनवाने की बात कही है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि लापरवाही की जिम्मेदारी किसकी तय होगी?