मैड़म आप की कार का टायर हिल रहा है, बोलकर बाइक सवारों ने रुकवाई गाड़ी, फिर बंदूक के दम पर लूटा
बडूही में दिनदहाड़े बंदूक की नोक पर कार सवार महिला से सोने की चेन लूट ली गई. पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 15, 2026 at 10:04 AM IST
ऊना: जिला के बडूही में लूट की बेहद हैरान करने वाली वारदात सामने आई है. दिन दहाड़े हुई इस वारदात ने लोगों के मन में डर पैदा कर दिया है. लुटेरे और अपराधी अब नए नए तरीकों से सरेआम लोगों को लूट का शिकार बना रहे हैं. ऊना में बडूही स्थित नीलकंठ शिव मंदिर के पास बाइक सवार दो युवकों ने बंदूक की नोक पर कार सवार महिला से सोने की चेन छीन ली और मौके से फरार हो गए.
वारदात से क्षेत्र में हड़कंप मच गया. घटना की सूचना मिलते ही बंगाणा पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. पुलिस आरोपियों की पहचान और उनकी धरपकड़ के प्रयास में जुटी हुई है.
महिला ने पूरी जानकारी देते हुए बताया कि कार में सवार होकर बडूही के नीलकंठ शिव मंदिर के पास से गुजर रही थी. इसी दौरान बाइक पर सवार होकर आए दो युवकों ने मेरी गाड़ी की तरफ इशारा किया. बाइक सवारों की बात पूरी तरह से समझ नहीं पाई और सोचा कि गाड़ी में कुछ खराबी है और बाइक सवार उसे रुकने का इशारा कर रहे हैं, ताकि कोई हादसा न हो. इसके बाद जैसे ही गाड़ी को रोका तो उन्होंने टायर हिलने की बात कही. मैंने जैसे ही शीशा नीचे किया आरोपियों ने बंदूक दिखाकर डराया और मुझसे पहना हुआ सोना और नकदी देने को कहा, लेकिन मैंने ऐसा करने से मना कर दिया. इसके बाद आरोपियों ने बंदूक मेरे सिर पर सटाकर तान दी और मेरे साथ गाड़ी में सवार मेरे बच्चों को जान से मारने की भी धमकी दी. इसी बीच उन्होंने गले में पहनी सोने की चेन छीन ली. वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी बाइक पर सवार होकर मौके से फरार हो गए.
सीसीटीव फुटेज खंगाल रही पुलिस
घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जानकारी जुटाई और आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है. पुलिस बाइक सवार दोनों युवकों की पहचान करने के साथ ही उनके भागने के रास्ते का भी पता लगाने में जुटी है. पुलिस अधीक्षक ऊना सचिन हीरेमठ ने बताया कि 'पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है. आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम काम कर रही है. जल्द ही मामले का खुलासा करने के प्रयास किए जा रहे हैं.'
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