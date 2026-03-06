ETV Bharat / state

टटिहरी गाना विवाद: रैपर बादशाह की मुश्किलें बढ़ीं, पंचकूला में FIR, महिला आयोग का नोटिस, शिक्षा मंत्री बोले- 'कड़ी कार्रवाई होगी'

आपत्तिजन शब्दों और गलत सीन का आरोप: पंचकूला पुलिस को दी शिकायत में कहा गया है कि गायक आदित्य प्रतिक सिंह सिसोदिया उर्फ बादशाह के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर जारी गाने Tateeree में लड़कियों को स्कूल यूनिफॉर्म में दिखाया गया है और स्कूल जैसे माहौल को अलग तरीके से प्रस्तुत किया गया है. इस प्रकार की सामग्री बच्चों और युवाओं के मन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है और समाज में गलत सोच को बढ़ावा दे सकती है. इसलिए संबंधित गाने पर रोक लगाने और इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है.

इन धाराओं के तहत मामला दर्ज: पंचकूला साइबर क्राइम थाना पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 296 तथा Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986 की धारा 3 और 4 के तहत केस दर्ज कर लिया है. मामले की जांच साइबर क्राइम थाना सेक्टर-20 पंचकूला के सब-इंस्पेक्टर देशराज को सौंपी गई है.

टटिहरी गाने को लेकर पंचकूला में FIR दर्ज: टटिहरी गाने को लेकर पंचकूला सेक्टर-20 स्थित साइबर क्राइम थाने में मामला दर्ज किया गया है. हालांकि, अभी ये एफआईआर अज्ञात पर दर्ज हुई है. शिकायतकर्ता अभय चौधरी ने आरोप लगाया है कि सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रसारित हो रहे गाने Tateeree में आपत्तिजनक शब्दों और अशोभनीय इशारों का इस्तेमाल किया गया है. जिससे समाज में गलत संदेश जा रहा है.

पंचकूला: बॉलीवुड सिंगर और रैपर बादशाह का टटिहरी गाना विवादों में है. इस हरियाणवी गाने में कुछ बोल और सीन ऐसे हैं जिस पर हरियाणा महिला आयोग, खाप पंचायत, सामाजिक कार्यकर्ताओं और नेताओं ने आपत्ति जताई है. पंचकूला में इस गाने को लेकर अज्ञात के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज कर ली गई है. एक तरफ बादशाह पर आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप है, तो दूसरी तरफ गाने में स्कूल ड्रेस पहनी और हरियाणा रोडवेज की बस के ऊपर डांस करती छात्राओं को दिखाया गया है. इस पर भी लोगों में रोष है.

महिला आयोग ने भेजा नोटिस: हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेनू भाटिया ने इस गाने पर संज्ञान लिया और एक नोटिस जारी किया है. इस नोटिस में कहा गया है कि नारी तू नारायणी उत्थान समिति और शिव आरती इंडिया फाउंडेशन ने शिकायत की है कि टटिहरी गाने में गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया है. इसलिए, शिकायत करने वालों के साथ सिंगर आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया उर्फ बादशाह को 13 मार्च को सुबह साढ़े 11 बजे पानीपत में डीसी ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल में महिला आयोग की अध्यक्ष के सामने पेश होना होगा. ये अनिवार्य है.

मंत्री महिपाल ढांडा ने दिया सख्त कार्रवाई का आश्वासन: इसपर हरियाणा कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि "ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जो हरियाणा के कल्चर का इस तरह उपहास कर रहे हैं. ये उचित नहीं है. जैसे ही मामला संज्ञान में आया, सरकार ने उस पर कड़ा फैसला लिया. सीएम नायब सैनी ने कहा कि इस पर तुरंत कार्रवाई हो, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई है. इसके साथ ही सीएम ने निर्देश दिया है कि गाने में जो हरियाणा रोडवेज की बस इस्तेमाल हुई है. वो किस डिपो की है, उसके ड्राइवर और कंडक्टर पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी."

कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा "उस गाने में एक स्कूल भी दिख रहा है. उसका भी पता करके कार्रवाई करने का निर्देश सरकार दे रही है कि कहां पर ये गीत फिल्माया गया है. ये परमिश से हुआ या नहीं. उसकी जानकारी आ जाएगी. पहले तो जिसने इस तरह के अभद्र शब्दों का प्रयोग करके, चलचित्र में जिस वेशभूषा में हमारी बच्चियों को दिखाया गया है और फिल्माया गया है. ये निंदनीय है. सरकार इस पर कड़ा संज्ञान ले रही है. पहले भी हरियामा में गन कल्चर के गाने यूट्यूब से हटाए गए थे और कलाकारों से भी कहा गया था कि वो इस तरीके के गाने ना गाएं. उनका काम अपने प्रदेश के महान कल्चर को ऊपर उठना है ना कि उसको नीचे ले जाना है."

क्या है पूरा मामला: 'टटिहरी' हरियाणवी गाने को रैपर बादशाह ने 1 मार्च, 2026 को रिलीज किया था. इस गाने को बॉलीवुड सिंगर और रैपर बादशाह ने गाया है. उनके साथ हरियाणवी सिंगर सिमरन जगलान ने भी काम किया है. गाने के बोल यानी लिरिक्स बादशाह ने लिखे हैं, जबकि संगीत हितेन ने दिया है. गाने पर अब तक साढ़े चार मिलियन से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं. आरोप है कि इस गाने में बादशाह ने कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है. इसके अलावा गाने में जो फिल्माया गया है, वो भी हरियाणावीं संस्कृति के खिलाफ है.

