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स्प्रिचुअल स्मार्ट हिल टाउन के रूप में विकसित होगा बदरीनाथ, जानिये कौन कौन से होंगे काम

देहरादून: उत्तराखंड के उच्च हिमालय क्षेत्र में मौजूद बदरीनाथ धाम में पुनर्निर्माण के काम चल रहा है. ऐसे में अब उत्तराखंड सरकार ने बदरीनाथ को स्प्रिचुअल स्मार्ट हिल टाउन के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है. जिसकी कार्ययोजना भी तैयार की जा रही है.

दरअसल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को बदरीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक की. बैठक के दौरान पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने बदरीनाथ धाम के मास्टर प्लान के तहत चल रहे कामों की विस्तृत जानकारी दी. बैठक में सचिव पर्यटन धीराज गर्ब्याल ने बताया कि बदरीनाथ को एक आध्यात्मिक स्मार्ट हिल टाउन के रूप में विकसित करने के लिए बहु-आयामी और चरणबद्ध तरीके से काम किए जा रहे हैं. जिसका उद्देश्य तीर्थयात्रियों को आधुनिक सुविधाओं के साथ दिव्य और व्यवस्थित अनुभव उपलब्ध कराना है.

मास्टर प्लान के तहत क्षेत्र के सौंदर्यीकरण, सांस्कृतिक पहचान और आध्यात्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए तमाम स्थलों को विशेष रूप से विकसित किया जा रहा है. इसी के साथ देव दर्शनी पॉइंट को इस प्रकार तैयार किया जा रहा है. श्रद्धालु यहां से बदरीनाथ धाम के प्रथम दर्शन एक भव्य और दिव्य रूप में प्राप्त कर सकेंगे.

इसके अलावा, बदरीनारायण चौक को एक प्रमुख आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है. यहां श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं और आकर्षक सार्वजनिक स्थल उपलब्ध होंगे. बदरीनाथ धाम में आईएसबीटी वॉल पर स्थानीय कला एवं धार्मिक विषयों पर आधारित भित्ति चित्रों के माध्यम से क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया जायेगा. वसुधा वाटिका कलाकृति के माध्यम से प्रकृति, आध्यात्मिकता और उत्तराखंड की पारंपरिक कला का समावेश करते हुए आकर्षक लैंडस्केप तैयार किए जायेंगे.

मास्टर प्लान में भगवान विष्णु से जुड़े प्रतीकों को भी प्रमुखता दी गई है. जिनमें पाञ्चजन्य शंख, कौमोदकी गदा, सुदर्शन चक्र, वैकुंठ द्वार जैसी भव्य कलाकृतियों का निर्माण किया जायेगा, जो न केवल धार्मिक महत्व को दर्शायेंगे, बल्कि श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र भी बनेंगे.