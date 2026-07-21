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बदरीनाथ दान चोरी केस: प्रमोद नौटियाल की नियुक्ति बनी गले की फांस, आपस में उलझे बीजेपी-कांग्रेस, तेज हुआ घमासान

उन्होंने कहा उनका भी यही प्रयास है कि पूरे मामले में “दूध का दूध और पानी का पानी” हो और सच्चाई जनता के सामने आए. उन्होंने सवाल उठाया कि गणेश गोदियाल ने यह दावा किस आधार पर किया कि गिरफ्तार दूसरे आरोपी को ऊपर से निर्देश मिलते थे. द्विवेदी ने कहा कि यह जानकारी सार्वजनिक नहीं है, ऐसे में या तो गणेश गोदियाल की आरोपी से बातचीत हुई है या फिर वे जांच को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं.

तीन स्तर पर चल रही जांच: हेमंत द्विवेदी ने कहा चंदा चोरी और अन्य अनियमितताओं के मामलों में एसआईटी, विभागीय जांच और राज्य स्तर पर आयुक्त की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय जांच एक साथ चल रही है. उन्होंने कहा मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि चाहे कोई कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, यदि वह दोषी पाया जाता है तो उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा.

बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा बदरीनाथ और केदारनाथ धाम करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र हैं. इन्हें राजनीति का अखाड़ा बनाना दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है. मंदिर समिति से जुड़े हर मामले की निष्पक्ष जांच कराई जा रही है.

बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व बीकेटीसी अध्यक्ष गणेश गोदियाल के आरोपों पर पलटवार किया. उन्होंने कहा मंदिर समिति में सामने आए चंदा चोरी और वित्तीय अनियमितताओं के मामलों की निष्पक्ष जांच चल रही है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्पष्ट निर्देश हैं कि कोई भी दोषी बचना नहीं चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि बिना किसी तथ्य और प्रमाण के बयान देकर गणेश गोदियाल जांच को प्रभावित करने और दोषियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं.

देहरादून: बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल के आरोपों को बेबुनियाद बताया. उन्होंने कहा बदरीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी, विभागीय और उच्च स्तरीय जांच चल रही है. बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा इस मामले में दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा.



गणेश गोदियाल के कार्यकाल में नियमों की अनदेखी: बीकेटीसी अध्यक्ष ने आरोप लगाया जिस कर्मचारी(प्रमोद नौटियाल) का आज जिक्र किया जा रहा है, उसकी नियुक्ति वर्ष 2003 में इंटरनेट कोऑर्डिनेटर के रूप में हुई थी. इस समय राज्य में कांग्रेस के एनडी तिवारी की सरकार थी. BKTC अध्यक्ष नंद किशोर नौटियाल कांग्रेस के करीबी अध्यक्ष थे, जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि पूर्व भाजपा नेता का भतीजा है उन से सवाल है की कांग्रेस सरकार में कांग्रेस के अध्यक्ष होते हुए क्या भाजपा के लोगों की चल रही थी?

हेमंत द्विवेदी ने कहा आरोपी प्रमोद नौटियाल के 2003 में अस्थाई नौकरी को बाद में गणेश गोदियाल ने अपने कार्यकाल में नियमों की अनदेखी करते हुए उसे सीधे वैयक्तिक सहायक के पद पर पदोन्नत कर दिया. उन्होंने दावा किया कि इंटरनेट कोऑर्डिनेटर के पद का समायोजन संभव नहीं था. फिर भी 2800 ग्रेड पे वाले कर्मचारी को सीधे 4600 ग्रेड पे के पद पर पहुंचा दिया गया. उन्होंने सवाल किया कि आखिर उस कर्मचारी के प्रति इतना विशेष लगाव क्यों दिखाया गया. द्विवेदी ने कहा आज भी इंटरनेट कोऑर्डिनेटर का पद रिक्त है, जबकि नियमों का उल्लंघन कर पदोन्नति दी गई थी.



मंदिर समिति के धन का विवेकाधीन कोष की तरह इस्तेमाल: हेमंत द्विवेदी ने गणेश गोदियाल पर मंदिर समिति के संसाधनों और धन के दुरुपयोग का गंभीर आरोप लगाया. उन्होंने कहा गणेष गोदियाल स्वयं दावा करते हैं कि उन्होंने मंदिर समिति से एक रुपया नहीं लिया, लेकिन विधायक रहते हुए समिति के करोड़ों रुपये के संसाधनों का उपयोग किया.

उन्होंने आरोप लगाया कि अपने पांच वर्ष के कार्यकाल में अधीनस्थ मंदिरों, धर्मशालाओं और संस्कृत विद्यालयों के विकास पर खर्च करने के बजाय मंदिर समिति के धन का इस्तेमाल निजी और राजनीतिक हितों के लिए किया . उन्होंने कहा मंदिर समिति का पैसा दानदाताओं की आस्था का धन है, लेकिन इसे विवेकाधीन कोष की तरह विधानसभा क्षेत्र और निजी संस्थानों में खर्च किया गया. कई लोगों को 25 हजार से लेकर पांच लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता बांटी गई.

‘मेरे पास समिति का एक भी कर्मचारी नहीं, पूरा स्टाफ यात्रा में लगाया’: हेमंत द्विवेदी ने कहा पिछले 14 महीने के अपने कार्यकाल में उन्होंने मंदिर समिति का एक भी कर्मचारी निजी उपयोग में नहीं रखा. उन्होंने कहा इस वर्ष रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर पहुंचे, इसलिए पूरा स्टाफ यात्रियों की सेवा और व्यवस्थाओं में लगाया गया. इसके विपरीत उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व अध्यक्ष के कार्यकाल में समिति के कई कर्मचारी निजी आवास, राजनीतिक गतिविधियों और अन्य व्यक्तिगत कार्यों में लगाए जाते रहे. उन्होंने कहा वर्ष 2025 की आयुक्त सुशील कुमार की जांच रिपोर्ट में भी मंदिर समिति के संसाधनों के दुरुपयोग से जुड़े कई तथ्य सामने आए हैं.

कांग्रेस पर संवेदनहीन राजनीति का आरोप: हेमंत द्विवेदी ने कांग्रेस पर राजनीतिक मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप भी लगाया. उन्होंने कहा कि हाल ही में एक छात्रा की आत्महत्या और कांग्रेस कार्यकर्ता की मृत्यु जैसे दुखद घटनाक्रमों के बीच कांग्रेस नेताओं का डांस वायरल हो रहा था. हेमंत द्विवेदी ने कहा गणेश गोदियाल दूसरों को नैतिकता का पाठ पढ़ाते है लेकिन ख़ुद एक राजनीतिक दल के मुखिया होने के बाद भी एक ऐसा मंच जहाx उनके कार्यकर्ता की दुर्घटना में मौत हो गई हो तो वहीं उस मंच पर देहरादून की वो बेटी रिया थापा जिसने आत्महत्या की थी उसे श्रद्धांजलि दी गई, उसके पिता भी उस मंच पर दुखी थे लेकिन गणेश गोदियाल के के ठुमके नहीं रुके.हेमंत द्विवेदी ने तंज कसते हुए कहा माना कि गणेश गोदियाल माया नगरी मुंबई से आये हैं. उन्हें नाच गाने का बहुत शौक है, लेकिन जगह और परिस्थितियों का आदर करना चाहिए.

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