हिट हुआ बदरीनाथ नगर पंचायत मॉडल, चारधाम यात्रा में कचरे से कमाई, जानिए कैसे?
इस वर्ष यात्रा काल में बररीनाथ नगर पंचायत ने 485.9 टन कचरा एकत्रित कर उसकी प्रोसेसिंग की और उससे 9 लाख रुपए कमाए.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 20, 2026 at 7:37 PM IST
चमोली: हिमालय की गोद में बसे विश्व प्रसिद्ध बदरीनाथ धाम में चारधाम यात्रा के दौरान पैदा होने वाला कचरा नगर पंचायत के लिए अब कमाई का जरिया बन रहा है. नगर पंचायत बदरीनाथ ने कचरे को बोझ समझने के बजाय उसका वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण और पुनर्चक्रण कर नौ लाख रुपये की आय अर्जित की है.
इस वर्ष यात्रा काल में पंचायत ने 485.9 टन कचरा एकत्रित कर उसकी प्रोसेसिंग की. स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के साथ कचरे से आय अर्जित करने की यह पहल स्थानीय निकायों के लिए भी एक उदाहरण बन रही है. चारधाम यात्रा के दौरान हर साल लाखों श्रद्धालु बदरीनाथ धाम पहुंचते हैं. श्रद्धालुओं की बढ़ती आवाजाही के साथ नगर क्षेत्र में कचरे का प्रबंधन भी बड़ी चुनौती रहता है. ऐसे में नगर पंचायत ने सफाई व्यवस्था को व्यवस्थित करने के साथ कचरे के उचित निस्तारण पर विशेष ध्यान दिया. इसके लिए नगर क्षेत्र में सुबह और शाम नियमित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की गई. वहीं, घरों से निकलने वाले कचरे के संग्रहण के लिए डोर-टू-डोर व्यवस्था संचालित की गई.
एमआरएफ सेंटर में होता है कचरे की प्रोसेसिंग: नगर पंचायत की ओर से एकत्रित जैविक और अजैविक कचरे को मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (एमआरएफ) सेंटर में पहुंचाकर उसको अलग-अलग किया गया. खास बात यह है कि प्लास्टिक कचरे को उपयोगी संसाधन में बदलते हुए उससे ब्लॉक तैयार किए जा रहे हैं. इन ब्लॉकों के विपणन से नगर पंचायत को आय प्राप्त हो रही है. इसी तरह नगर पंचायत को करीब 9 लाख रुपए आय प्राप्त हुई.
यात्रा समाप्त, लेकिन सफाई अभियान जारी: चारधाम यात्रा समाप्त होने के बाद भी बदरीनाथ धाम में स्वच्छता को लेकर नगर पंचायत का अभियान जारी है. धाम में गहन सफाई अभियान चलाकर कचरे का निस्तारण किया जा रहा है. कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन, प्लास्टिक का पुनर्चक्रण और उससे आय अर्जित करने की यह पहल दर्शाती है कि बेहतर व्यवस्था और नियोजित प्रयासों से पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक संसाधन भी जुटाए जा सकते हैं. बदरीनाथ में नगर पंचायत का यह प्रयास स्वच्छ धाम और स्वच्छ चारधाम यात्रा की दिशा में महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है.
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