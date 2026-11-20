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हिट हुआ बदरीनाथ नगर पंचायत मॉडल, चारधाम यात्रा में कचरे से कमाई, जानिए कैसे?

बदरीनाथ नगर पंचायत मॉडल ( ETV Bharat )

इस वर्ष यात्रा काल में पंचायत ने 485.9 टन कचरा एकत्रित कर उसकी प्रोसेसिंग की. स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के साथ कचरे से आय अर्जित करने की यह पहल स्थानीय निकायों के लिए भी एक उदाहरण बन रही है. चारधाम यात्रा के दौरान हर साल लाखों श्रद्धालु बदरीनाथ धाम पहुंचते हैं. श्रद्धालुओं की बढ़ती आवाजाही के साथ नगर क्षेत्र में कचरे का प्रबंधन भी बड़ी चुनौती रहता है. ऐसे में नगर पंचायत ने सफाई व्यवस्था को व्यवस्थित करने के साथ कचरे के उचित निस्तारण पर विशेष ध्यान दिया. इसके लिए नगर क्षेत्र में सुबह और शाम नियमित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की गई. वहीं, घरों से निकलने वाले कचरे के संग्रहण के लिए डोर-टू-डोर व्यवस्था संचालित की गई.