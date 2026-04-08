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लखपत बुटोला ने चारधाम यात्रा तैयारियों पर उठाये सवाल, बदरीनाथ धाम में गिनाई अव्यवस्थाएं, जानिये क्या कहा

देहरादून: बदरीनाथ विधानसभा क्षेत्र से विधायक लखपत सिंह बुटोला ने चारधाम यात्रा तैयारियों पर सवाल खड़े किये हैं. लखपत सिंह बुटोला ने कहा 19 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है. चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं. उन्होंने कहा सरकार चारधाम यात्रा को गंभीरता से नहीं ले रही है. उन्होंने चार धाम यात्रा से संबंधित बैठकों में स्थानीय विधायक को नहीं बुलाये जाने पर नाराजगी जताई.

लखपत सिंह बुटोला ने कहा वे 5 अप्रैल को बदरीनाथ यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे. वहां पर चारधाम यात्रा शुरू होने में मात्र कुछ ही दिन बचे हैं. वहां अभी भी कार्य अधूरे हैं. उन्होंने कहा प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट सीधे पीएमओ की निगरानी में होने के बावजूद कार्यों की गुणवत्ता एवं कार्य पूर्ण करने की समय सीमा में घोर लापरवाही देखने को मिल रही है. हजारों लोग पहले ही दिन श्री नारायण के दर्शन के लिये आयेंगे, लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक कार्य पूरे नहीं कराए हैं.

लखपत बुटोला ने कहा जब चारधाम यात्राओं को लेकर बैठकें आहूत की जाती हैं उसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि क्षेत्रीय विधायक को आमंत्रित किया जाता रहा है. ऐसा न करने के कारण मूल समस्याओं का निस्तारण नहीं हो पाता है. उन्होंने कहा बदरीनाथ धाम में हो रहे निर्माण कार्यों की वजह से अलकनन्दा नदी की धारा का प्रवाह ब्रह्मकपाल एवं तत्व कुंड की तरफ हो गया है. जिसके कारण ब्रह्मकपाल, तप्त कुंड एवं बद्रीनारायण मंदिर को गम्भीर खतरा उत्पन्न हो रहा है.