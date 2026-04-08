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लखपत बुटोला ने चारधाम यात्रा तैयारियों पर उठाये सवाल, बदरीनाथ धाम में गिनाई अव्यवस्थाएं, जानिये क्या कहा

लखपत बुटोला ने यात्रा बैठकों में स्थानीय विधायक को नहीं बुलाये जाने पर नाराजगी जताई.

YATRA PREPARATIONS IN BADRINATH
बदरीनाथ विधायक लखपत बुटोला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 8, 2026 at 5:06 PM IST

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देहरादून: बदरीनाथ विधानसभा क्षेत्र से विधायक लखपत सिंह बुटोला ने चारधाम यात्रा तैयारियों पर सवाल खड़े किये हैं. लखपत सिंह बुटोला ने कहा 19 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है. चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं. उन्होंने कहा सरकार चारधाम यात्रा को गंभीरता से नहीं ले रही है. उन्होंने चार धाम यात्रा से संबंधित बैठकों में स्थानीय विधायक को नहीं बुलाये जाने पर नाराजगी जताई.

लखपत सिंह बुटोला ने कहा वे 5 अप्रैल को बदरीनाथ यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे. वहां पर चारधाम यात्रा शुरू होने में मात्र कुछ ही दिन बचे हैं. वहां अभी भी कार्य अधूरे हैं. उन्होंने कहा प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट सीधे पीएमओ की निगरानी में होने के बावजूद कार्यों की गुणवत्ता एवं कार्य पूर्ण करने की समय सीमा में घोर लापरवाही देखने को मिल रही है. हजारों लोग पहले ही दिन श्री नारायण के दर्शन के लिये आयेंगे, लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक कार्य पूरे नहीं कराए हैं.

लखपत बुटोला ने कहा जब चारधाम यात्राओं को लेकर बैठकें आहूत की जाती हैं उसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि क्षेत्रीय विधायक को आमंत्रित किया जाता रहा है. ऐसा न करने के कारण मूल समस्याओं का निस्तारण नहीं हो पाता है. उन्होंने कहा बदरीनाथ धाम में हो रहे निर्माण कार्यों की वजह से अलकनन्दा नदी की धारा का प्रवाह ब्रह्मकपाल एवं तत्व कुंड की तरफ हो गया है. जिसके कारण ब्रह्मकपाल, तप्त कुंड एवं बद्रीनारायण मंदिर को गम्भीर खतरा उत्पन्न हो रहा है.

लगभग 1.5 किलोमीटर तक अलकनन्दा नदी की चौड़ाई 3 मीटर तक कम कर दी गई है. अलकनन्दा नदी का नैसर्गिक प्रवाह खत्म किया जा रहा है. जिससे निर्माण कार्य एवं स्थानीय लोगों को भविष्य में खतरा उत्पन्न हो सकता है. मास्टर प्लान में बदरीनाथ प्राधिकरण ने श्री बद्रीनारायण मंदिर परिसर के चारों ओर की बसावट को तोड़कर खंडहर बनाये हैं. उसकी समय सीमा पूरी होने के बाद भी मन्दिर के चारों ओर सौन्दर्यीकरण नहीं हो पाया है. मंदिर जाने वाले पथ का निर्माण कार्य अभी तक आधा-अधूरा है. देव डोली के पौराणिक रास्ते का निर्माण कार्य भी शुरू नहीं हुआ है.
लखपत बुटोला ने कहा चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या निर्धारण को तुरंत हटाया जाना चाहिए. सनातन धर्म में इसका कहीं भी प्रावधान नहीं है. उन्होंने सरकार से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल को हमेशा खुला रखने की मांग की. उन्होंने कहा वाहन चालकों को दिया जाने वाला ग्रीन कार्ड कम से कम 6 माह का दिया जाना चाहिए.

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