बदरी केदार मंदिर गैर हिंदू बैन मामला: सनातन की उदार छवि को नुकसान पहुंचा रही भाजपा, बोले हरदा

रामनगर में हरीश रावत ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा. इस दौरान उन्होंने अलग अलग मुद्दों पर बयान दिये.

BADRI KEDAR NON HINDU BAN
बदरी केदार मंदिर गैर हिंदू बैन मामला (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 11, 2026 at 3:27 PM IST

3 Min Read
रामनगर: बदरी-केदार मंदिर समिति ने उत्तराखंड के 47 मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने का फैसला किया है. बदरी-केदार मंदिर समिति की बोर्ड बैठक में इससे जुड़ा प्रस्ताव पास हो गया है. इस प्रस्ताव के पास होने के बाद तमाम तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. इस मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बयान सामने आया है. हरीश रावत ने कहा इस तरह के मुद्दों को उठाकर भाजपा का प्रचार तंत्र सनातन धर्म की उदार छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है.

उत्तराखंड के 47 मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक के प्रस्ताव को लेकर पूछे गए सवाल पर हरीश रावत ने कहा यह केवल प्रचार का हिस्सा है. वास्तव में ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है. हर की पैड़ी में वर्षों से स्थानीय स्तर पर कुछ परंपराएं चली आ रही हैं, लोग उनका सम्मान करते हैं. इस तरह के मुद्दों को उठाकर भाजपा का प्रचार तंत्र सनातन धर्म की उदार छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है.

वहीं, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज द्वारा गैरसैंण विधानसभा भवन को बारात घर के रूप में उपयोग करने के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए हरीश रावत ने तंज कसा. हरीश रावत ने कहा यदि ऐसा करना ही है तो उसे(गैरसैंण विधानसभा भवन) बारात घर नहीं बल्कि सत्संग भवन बना देना चाहिए. उन्होंने कहा गैरसैंण से राज्य के करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं. इस तरह के बयान उन भावनाओं का अपमान है. उन्होंने कहा कि पहले गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया. अब इसे पर्यटन स्थल या अन्य उपयोग के लिए बताना समझ का दिवालियापन दर्शाता है.

ईरान इजरायल युद्ध असर के कारण गैस सिलिंडर लेने की होड़ मची है. इस मामले पर हरीश रावत ने कहा पर्यटन सीजन के दौरान होटल और अन्य पर्यटन व्यवसाय भी गैस की कमी से प्रभावित हो रहे हैं. जिससे कारोबारियों में चिंता बढ़ रही है.

बता दें आज रामनगर के पीएनजीपीजी महाविद्यालय में आयोजित युवा आकांक्षा कार्यक्रम – युवाओं की बात हरीश रावत के साथ, कार्यक्रम में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शिरकत की. इस दौरान उन्होंने युवाओं की आकांक्षाओं, धार्मिक मुद्दों, गैरसैंण और पर्यटन नगरी में गैस संकट जैसे कई विषयों पर अपनी प्रतिक्रिया दी.
