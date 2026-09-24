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बदरीनाथ-केदारनाथ को लेकर बड़ा फैसला, पुनर्निर्माण कार्यों को लेकर सरकार सख्त

देहरादून: बदरीनाथ-केदारनाथ धाम में निर्माण कार्यों को लेकर सरकार ने अहम दिशा-निर्देश दिए हैं. मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने समीक्षा बैठक में स्पष्ट किया कि मास्टर प्लान क्षेत्र से बाहर किसी भी तरह के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसके लिए जल्द शासनादेश जारी किया जाएगा. साथ ही फ्रेजाइल और एवलॉन्च प्रॉन एरिया में भी सभी संस्थाओं और एजेंसियों को निर्माण कार्य नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं. इन संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा और पर्यावरणीय मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है. मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्माण गतिविधियों की लगातार निगरानी करने के भी निर्देश दिए हैं.

बदरीनाथ और केदारनाथ धाम में निर्माण गतिविधियों को लेकर सरकार अब सख्त रुख अपनाने जा रही है. मास्टर प्लान क्षेत्र से बाहर किसी भी तरह के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसके लिए जल्द शासनादेश जारी किया जाएगा. यही नहीं धामों के आसपास मौजूद फ्रेजाइल और एवलॉन्च प्रॉन एरिया में भी किसी भी एजेंसी को निर्माण कार्य की अनुमति नहीं देने के निर्देश दिए गए हैं.

मुख्य सचिव के निर्देशों का फोकस केवल निर्माण कार्यों को आगे बढ़ाने पर नहीं, बल्कि यह तय करने पर भी रहा कि संवेदनशील क्षेत्रों में अनियंत्रित निर्माण न हो. उन्होंने कहा कि ऐसे इलाकों में निर्माण गतिविधियों के दौरान सुरक्षा और पर्यावरणीय मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए. इसके लिए संबंधित विभागों और एजेंसियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश देने की प्रक्रिया जल्द पूरी करने को कहा गया है.

दरअसल, बदरीनाथ और केदारनाथ दोनों ही उच्च हिमालयी और संवेदनशील क्षेत्र हैं. ऐसे में यहां निर्माण गतिविधियों को लेकर सुरक्षा और पर्यावरण से जुड़े पहलू महत्वपूर्ण हैं. इसी को देखते हुए मास्टर प्लान के दायरे को ध्यान में रखते हुए निर्माण को नियंत्रित करने की दिशा में कदम उठाया जा रहा है. खास तौर पर ऐसे क्षेत्र जहां भूस्खलन, हिमस्खलन या अन्य प्राकृतिक जोखिम की संभावना अधिक है, वहां निर्माण को लेकर किसी तरह की छूट नहीं देने की बात कही गई है.