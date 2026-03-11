ETV Bharat / state

बदरी केदार मंदिर गैर हिंदू बैन मामला, फैसले पर कॉन्फिडेंट नहीं सरकार, विपक्ष ने भी घेरा

गैरसैंण: बदरी केदार मंदिर समिति के गैर सनातनियों के प्रवेश पर प्रतिबंध के फैसले के बाद उत्तराखंड में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं. मुख्यमंत्री ने कहा है सरकार बायलॉज देखकर और सभी हितधारकों से बातचीत के बाद ही इस पर अंतिम निर्णय लेगी.

इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह निर्णय मंदिर समिति का है. सरकार इस मामले में मंदिर समिति के बायलॉज का अध्ययन करेगी. उन्होंने कहा यात्रा से जुड़े सभी स्टेकहोल्डर्स से चर्चा करने के बाद ही आगे कोई फैसला लिया जाएगा. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार नियमों और परंपराओं के आधार पर ही निर्णय लेगी. यानी फिलहाल सरकार इस फैसले को लेकर अंतिम रूप से सहमति देने की स्थिति में नहीं दिख रही है.

इस मामले में केदारनाथ की स्थानीय विधायक आशा नौटियाल ने भी संतुलित प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा वह लंबे समय से धार्मिक स्थलों की मर्यादा बनाए रखने की पक्षधर रही हैं. मंदिर क्षेत्रों में मांस-मदिरा जैसी गतिविधियों पर सख्त रोक की मांग करती रही हैं. उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों पर किसी भी तरह की अराजकता नहीं होनी चाहिए.

हालांकि, उन्होंने गैर सनातनियों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक को लेकर सवाल भी उठाया. उनका कहना है कि बदरीनाथ और केदारनाथ भारत और सनातन धर्म के आस्था के केंद्र हैं. यहां प्रवेश धर्म के आधार पर नहीं बल्कि आस्था के आधार पर होना चाहिए. उन्होंने कहा जो भी व्यक्ति सनातन और हिंदू धर्म में आस्था रखता है, उसका स्वागत होना चाहिए. आशा नौटियाल ने कहा जब इस फैसले का विस्तृत स्वरूप सामने आएगा, तब देखा जाएगा कि इसका पालन किस प्रकार किया जाना है.