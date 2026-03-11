बदरी केदार मंदिर गैर हिंदू बैन मामला, फैसले पर कॉन्फिडेंट नहीं सरकार, विपक्ष ने भी घेरा
बदरी-केदार मंदिर समिति ने उत्तराखंड के 47 मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक का प्रस्ताव पास किया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 11, 2026 at 12:55 PM IST|
Updated : March 11, 2026 at 1:18 PM IST
धीरज सजवाण की रिपोर्ट
गैरसैंण: बदरी केदार मंदिर समिति के गैर सनातनियों के प्रवेश पर प्रतिबंध के फैसले के बाद उत्तराखंड में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं. मुख्यमंत्री ने कहा है सरकार बायलॉज देखकर और सभी हितधारकों से बातचीत के बाद ही इस पर अंतिम निर्णय लेगी.
इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह निर्णय मंदिर समिति का है. सरकार इस मामले में मंदिर समिति के बायलॉज का अध्ययन करेगी. उन्होंने कहा यात्रा से जुड़े सभी स्टेकहोल्डर्स से चर्चा करने के बाद ही आगे कोई फैसला लिया जाएगा. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार नियमों और परंपराओं के आधार पर ही निर्णय लेगी. यानी फिलहाल सरकार इस फैसले को लेकर अंतिम रूप से सहमति देने की स्थिति में नहीं दिख रही है.
इस मामले में केदारनाथ की स्थानीय विधायक आशा नौटियाल ने भी संतुलित प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा वह लंबे समय से धार्मिक स्थलों की मर्यादा बनाए रखने की पक्षधर रही हैं. मंदिर क्षेत्रों में मांस-मदिरा जैसी गतिविधियों पर सख्त रोक की मांग करती रही हैं. उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों पर किसी भी तरह की अराजकता नहीं होनी चाहिए.
हालांकि, उन्होंने गैर सनातनियों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक को लेकर सवाल भी उठाया. उनका कहना है कि बदरीनाथ और केदारनाथ भारत और सनातन धर्म के आस्था के केंद्र हैं. यहां प्रवेश धर्म के आधार पर नहीं बल्कि आस्था के आधार पर होना चाहिए. उन्होंने कहा जो भी व्यक्ति सनातन और हिंदू धर्म में आस्था रखता है, उसका स्वागत होना चाहिए. आशा नौटियाल ने कहा जब इस फैसले का विस्तृत स्वरूप सामने आएगा, तब देखा जाएगा कि इसका पालन किस प्रकार किया जाना है.
वहीं बदरीनाथ के विधायक लखपत बुटोला ने इस फैसले को लेकर सरकार और व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं.
समिति गैर सनातनियों की बात कर रही है, जबकि वर्तमान व्यवस्था में पंजीकरण और अन्य प्रक्रियाओं के कारण सनातनी श्रद्धालुओं को ही दर्शन में कठिनाई हो रही है. लखपत बुटोला ने आरोप लगाया कि यात्रा पंजीकरण के नाम पर श्रद्धालुओं से शुल्क लेने की तैयारी भी की जा रही है. जब सनातनी श्रद्धालु ही आसानी से दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो गैर सनातनियों के प्रवेश की बात करना ही बेमानी है.
लखपत बुटोला, बदरीनाथ विधायक
उन्होंने कहा चारधाम यात्रा से जुड़े कार्यों में अलग-अलग समुदायों के लोग काम करते हैं. इस तरह के फैसले व्यावहारिक नहीं हैं. बुटोला ने इस निर्णय को तुगलकी फरमान बताया है. उन्होंने बीकेटीसी के इस फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है.
चारधाम यात्रा 2026-27 की तैयारियों को लेकर देहरादून में श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (BKTC) की महत्वपूर्ण बजट बैठक अध्यक्ष श्री हेमंत द्विवेदी जी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।— Hemant Dwivedi (@HemantdwivediUK) March 10, 2026
बैठक में आगामी यात्रा सत्र के लिए ₹121 करोड़ 7 लाख से अधिक का बजट पारित किया गया। साथ ही श्री… pic.twitter.com/MvCiaOQm5u
ये हैं वो 47 मंदिर जहां गैर हिंदुओं का प्रवेश हुआ बैन: बीकेटीसी ने जिन 47 मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है, उनके नाम इस प्रकार हैं. बदरीनाथ और केदारनाथ धाम के साथ ही त्रियुगीनारायण मंदिर, नरसिंह मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, ओंकारेश्वर मंदिर, कालीमठ मंदिर, ब्रह्मकपाल शिला एवं परिक्रमा- बदरीनाथ, तप्त कुंड, शंकराचार्य समाधि, मद्महेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर, योगध्यान बदरी, भविष्य बदरी, आदि बदरी, वृद्ध बदरी, माता मूर्ति मंदिर, वासुदेव मंदिर, गौरी कुंड मंदिर, आदिकेदारेश्वेर मंदिर, पांच शिला बदरीनाथ (नारद शिला, नृसिंह शिला, बाराही शिला, गरुड़ शिला और मार्कण्डेय शिला), पांच धाराएं (प्रह्लाद धारा, कूर्मा धारा, भृगु धारा, उर्वशी धारा और इंदिरा धारा), ऊखीमठ में उषा का मंदिर, कालिशिला और वसुधारा शामिल हैं.
कुल मिलाकर बदरी केदार मंदिर समिति के इस फैसले के बाद धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर बहस शुरू हो गई है. अब सभी की नजर राज्य सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है.
