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जाम का सेंटर प्वाइंट बना जोशीमठ का जीरोबैंड, लग रही गाड़ियों की लंबी कतारें, जानिये इसकी वजह

जीरोबैंड से मारवाड़ी तक डेड लाइन सड़क निर्माण कार्य चलने के कारण सड़क संकरी हो गई है. जिसके कारण ये स्थिति बन रही है.

JOSHIMATH TRAFFIC JAM
जोशीमठ जीरोबैंड जाम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 8, 2026 at 2:15 PM IST

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चमोली: उत्तराखंड का जोशीमठ एक बार फिर से चर्चाओं में है. चर्चाओं का कारण यहां से निकलकर सामने आने वाली भयंकर जाम की तस्वीरें और वीडियोज हैं. ये वीडियो जोशीमठ के जीरोबैंड की हैं. जहां लंबा जाम लग रहा है. इस जाम में बड़ी संख्या में कांवड़िए फंस रहे हैं.

सावन माह में भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए देशभर से कांवड़ियों का बदरीनाथ धाम पहुंचना लगातार जारी है. भारी बारिश, भूस्खलन और रास्तों में आने वाली परेशानियों के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था कम नहीं हुई है. प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु बदरीनाथ धाम पहुंचकर भगवान बदरी विशाल के दर्शन कर रहे हैंं. साथ ही पवित्र जल लेकर विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक के लिए रवाना हो रहे हैं.

हर वर्ष सावन के दौरान करीब 50 से 60 हजार कांवड़िये बदरीनाथ धाम पहुंचते हैं. श्रद्धालु यहां से पवित्र जल लेकर आदिकेदारेश्वर, कल्पेश्वर समेत विभिन्न शिव मंदिरों में भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं. कई श्रद्धालु बदरीनाथ के साथ ही वसुधारा से भी पवित्र जल लेकर अपने-अपने गंतव्य की ओर रवाना होते हैं.

कांवड़ यात्रियों की लगातार बढ़ती संख्या का असर बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी दिखाई दे रहा है. जोशीमठ से आगे जीरोबैंड क्षेत्र में वाहनों का दबाव बढ़ने से कई-कई घंटे तक जाम की स्थिति बन रही है. पुलिस और प्रशासन यातायात सुचारु कराने में जुटा है. श्रद्धालुओं और वाहनों की लगातार बढ़ती संख्या के चलते व्यवस्था बनाए रखना चुनौती बन गया है.

स्थानीय लोगों और यात्रियों का कहना है कि जीरोबैंड से मारवाड़ी तक डेड लाइन सड़क निर्माण कार्य चलने के कारण सड़क संकरी हो गई है. ऐसे में एक साथ अधिक संख्या में वाहन पहुंचने पर यातायात प्रभावित हो रहा है. जिसके कारण लंबा जाम लग रहा है. जिसके कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग रही हैं.

सावन को भगवान शिव की आराधना का सबसे पवित्र महीना माना जाता है. धार्मिक मान्यता है कि इस माह में शिवलिंग पर पवित्र जल, बेलपत्र, धतूरा और अन्य पूजन सामग्री अर्पित करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं. भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं. यही कारण है कि प्रतिकूल मौसम और कठिन यात्रा के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हो रहा है. उत्तराखंड के चारधाम और अन्य प्रमुख शिवधामों में भी इन दिनों कांवड़ियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है.

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