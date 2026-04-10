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चारधाम यात्रा की तैयारियों में मौसम लगा रहा अड़ंगा! चमोली में बदरीनाथ हाईवे पर दरकी पहाड़ी

बदरीनाथ हाईवे पर दरकी पहाड़ी ( ETV Bharat )