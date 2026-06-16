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कर्णप्रयाग में श्रद्धालुओं ने तलवार से किया हमला, कई स्थानीय लोग घायल, बदरीनाथ हाईवे किया जाम

कर्णप्रयाग में श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के बीच विवाद. ( ETV Bharat )