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बदरीनाथ हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा, खाई में गिरे बाइक सवार, एक की मौत

हादसे में मारे गये युवक की पहचान सोम बोस्या के रूप में हुई है. सोम जोराहाट, असम का रहने वाला था.

GAUCHAR BIKE ACCIDENT
बदरीनाथ हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 23, 2026 at 5:53 PM IST

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चमोली: बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर गौचर और कर्णप्रयाग के बीच शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी. इस दुर्घटना में बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची. संयुक्त रूप से रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया.

बताया गया कि हादसे के बाद एक युवक खाई में चट्टानों के बीच फंस गया था. सूचना प्राप्त होते ही प्रभारी निरीक्षक पुलिस बल के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों की मदद से गंभीर रूप से घायल एक युवक को स्ट्रेचर के माध्यम से खाई से बाहर निकालकर 108 एम्बुलेंस से उप जिला चिकित्सालय कर्णप्रयाग भेजा गया. वहीं दूसरे युवक को एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीमों द्वारा संयुक्त रेस्क्यू अभियान चलाकर सुरक्षित बाहर निकाला गया. उसे भी उपचार के लिए 108 एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया.

उप जिला चिकित्सालय कर्णप्रयाग में उपचार के दौरान चिकित्सकों ने सोम बोस्या पुत्र रोबिन बोस्या निवासी जोराहाट, असम, उम्र 25 वर्ष को मृत घोषित कर दिया. ऋतिक पुत्र धनंजय निवासी बक्सर, बिहार, उम्र 25 वर्ष को मामूली चोटें आई हैं. घायल युवक का अस्पताल में उपचार जारी है.

प्रदेश में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं में होने वाले मौतों के आंकड़े को देखते हुए परिवहन विभाग जन जागरूकता अभियान चला रहा है. एएनपीआर (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकगनाइजेशन) कैमरे के जरिए ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वाले और ओवर स्पीडिंग करने वालों के खिलाफ चालान की कार्रवाई भी की जा रही है.प्रदेश में सड़क हादसों से निपटने के लिए ओवर स्पीडिंग पर लगाम लगाने के लिए एनफोर्समेंट की कार्रवाई पर जोर दिया जा रहा है. इसके अलावा प्रदेश के बॉर्डर एरिया के साथ ही राज्य के तमाम महत्वपूर्ण जगहों पर एएनपीआर कैमरे लगाए गए हैं. जिससे ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वाले और ओवर स्पीडिंग करने वालों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की जा रही है. इन तमाम कोशिशों के बाद भी प्रदेश में सड़क हादसे हो रहे हैं.

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