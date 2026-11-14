ETV Bharat / state

बदरीनाथ धाम में पंच पूजा का तीसरा दिन, वेद ऋचाओं का वाचन बंद, जानिए अब क्या होगा

बदरीनाथ यात्रा 2026 ( ETV Bharat )

पंच पूजा के तीसरे दिन आज शनिवार अपराह्न से बदरीनाथ मंदिर में वेद ऋचाओं का वाचन विधिवत रूप से बंद हो गया है. इस अवसर पर मंदिर के गर्भगृह और प्रांगण में खड्ग तथा पुस्तक पूजा संपन्न की गई. धार्मिक अनुष्ठान के पश्चात सभी वेद और उपनिषद पुस्तिकाओं को विशेष पूजा-अर्चना कर सुरक्षित एवं उचित स्थान पर विराजमान कर दिया गया. इस महत्वपूर्ण धार्मिक प्रक्रिया को बदरीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल अमरनाथ नंबूदरी, नायब रावल सूर्यराग नंबूदरी, धर्माधिकारी स्वयंबर आचार्य सेमवाल, वेदपाठी डॉ. रवींद्र भट्ट, आचार्य वाणी विलास डिमरी और डॉ. अमित बंदोलिया द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच संपन्न कराया.