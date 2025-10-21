ETV Bharat / state

बदरीनाथ धाम में दीपोत्सव, 11 हजार दीप जलाकर मनाई गई दिवाली, केदारनाथ भी हुआ जगमग

बदरीनाथ धाम में दीपोत्सव ( फोटो सोर्स: @DIPR_UK )

देहरादून: देशभर में दिवाली धूमधाम से मनाई गई. भगवान राम की नगरी अयोध्या में 5: 26 लाख दीये जलाकर 'वर्ल्ड रिकॉर्ड' बनाया गया. वहीं, बदरीनाथ धाम में भी दीपोत्सव मनाया गया. दिवाली के दिन बदरीनाथ धाम में 11 हजार दीप जलाकर तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों ने दीपावली का पर्व धूमधाम से मनाया. फूलों से सजा बदरीनाथ मंदिर: दीपावली पर्व को लेकर बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) ने खास तैयारियां की थी. बीकेटीसी ने दिवाली के मौके पर दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजित किये. इसके लिए बदरीनाथ मंदिर को 12 कुंतल फूलों से सजाया गया. दिवाली के मौके पर बदरीनाथ धाम कुबेर और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की गई. साथ ही बदरी विशाल के खजाने की पूजा भी की गई. बदरीनाथ धाम में दीपोत्सव (ETV BHARAT)