बदरीनाथ धाम में दीपोत्सव, 11 हजार दीप जलाकर मनाई गई दिवाली, केदारनाथ भी हुआ जगमग
बीकेटीसी ने बदरीनाथ और केदारनाथ में दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया. जिसमें श्रद्धालुओं ने भी हिस्सा लिया.
देहरादून: देशभर में दिवाली धूमधाम से मनाई गई. भगवान राम की नगरी अयोध्या में 5: 26 लाख दीये जलाकर 'वर्ल्ड रिकॉर्ड' बनाया गया. वहीं, बदरीनाथ धाम में भी दीपोत्सव मनाया गया. दिवाली के दिन बदरीनाथ धाम में 11 हजार दीप जलाकर तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों ने दीपावली का पर्व धूमधाम से मनाया.
फूलों से सजा बदरीनाथ मंदिर: दीपावली पर्व को लेकर बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) ने खास तैयारियां की थी. बीकेटीसी ने दिवाली के मौके पर दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजित किये. इसके लिए बदरीनाथ मंदिर को 12 कुंतल फूलों से सजाया गया. दिवाली के मौके पर बदरीनाथ धाम कुबेर और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की गई. साथ ही बदरी विशाल के खजाने की पूजा भी की गई.
इस दौरान माता लक्ष्मी को 56 भोग का प्रसाद अर्पित किया गया. घी के दिये के साथ बदरीनाथ धाम के प्रांगण को दीपों से सजाया गया.. दीपावली के अवसर पर बदरीनाथ धाम में सुरक्षा की विशेष व्यवस्था भी देखी गई .पूजा अर्चना कर भगवान बदरी विशाल से सुख समृद्धि की कामना की गई.
केदारनाथ में दीपोत्सव जारी: दिवाली के मौके पर केदारनाथ मंदिर को 12 क्विंटल फूलों से सजाया गया. केदारनाथ मंदिर को रंग-बिरंगे फूलों से सजाया गया. केदारनाथ धाम में बीकेटीसी, तीर्थ पुरोहितों और हकहकूकधारियों के सहयोग से दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया. यह दीपोत्सव 20 से 23 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा.
चारधाम के कपाट बंद की तिथियां-
- गंगोत्री धाम के कपाट 22 अक्टूबर को सुबह 11:36 बजे बंद होंगे.
- केदारनाथ धाम के कपाट 23 अक्टूबर को सुबह 8:30 बजे बंद किए जाएंगे.
- यमुनोत्री धाम के कपाट भी इसी दिन यानी 23 अक्टूबर को दोपहर 12:30 बजे शीतकाल के लिए बंद होंगे
- बदरीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर को बंद कर दिए जाएंगे.