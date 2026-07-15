सीएम धामी के 'फैन' हुए कांग्रेस विधायक! जमकर की तारीफ, पांच साल के कार्यकाल पर भी दी बधाई
सीएम पुष्कर सिंह धामी और उनकी सरकार के निशाने पर लेने वाले कांग्रेस विधायक ने आज मुख्यमंत्री धामी की जमकर तारीफ की.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 15, 2026 at 4:50 PM IST|
Updated : July 15, 2026 at 5:02 PM IST
चमोली: उत्तराखंड में चमोली जिले की बदरीनाथ विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जमकर तारीफ की. कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला ने ये तारीफ चमोली जिला मुख्यालय गोपेश्वर के पुलिस मैदान में आयोजित जन-जन की सरकार जन-जन के द्वार कार्यक्रम में की.
कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला ने सीएम धामी की न सिर्फ सराहना की, बल्कि उनके विकास कार्यों की जमकर तारीफ की. कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला ने कहा कि उत्तराखंड में सबसे अधिक कार्य मेरे ही विधानसभा में हो रहे हैं, जिसके लिए मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद करना चाहता हूं.
इस दौरान लखपत बुटोला ने मुख्यमंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि कई लोग कहते हैं कि विपक्ष के विधायकों के साथ भेदभाव हो रहा है, लेकिन उनके विधानसभा क्षेत्र बदरीनाथ में तो सबसे ज्यादा काम हुआ है, जिसके लिए लखपत बुटोला ने मुख्यमंत्री धामी को धन्यवाद दिया हैं.
विधायक लखपत बुटोला ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जिला चिकित्सालय को मेडिकल कॉलेज बनाने की मांग की तो वहीं उन्होंने मंच से बदरीनाथ धाम में हुई वित्तीय अनियमित पर उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाने की भी मांग की. वहीं विधायक लखपत बुटोला ने कहा कि सरकार द्वारा आमजन के हित में अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं. इन योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, यह शासन और प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है.
उन्होंने अधिकारियों से सभी पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से पहुंचाने का आह्वान करते हुए कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे. उन्होंने मुख्यमंत्री को उनके 5 साल मुख्यमंत्री के कार्यकाल को पूरा करने की भी बधाई दी.
बता दें कि हाल ही में लखपत बुटोला ने सरकार के खिलाफ एक बड़ा बयान भी दिया था. उन्होंने उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय देहरादून में प्रेस वार्ता कर कहा था कि बीजेपी के कुछ विधायक ही अपनी सरकार के नाराज चल रहे हैं, जिन्होंने उनसे संपर्क भी किया था. साथ ही कहा कि बीजेपी के नाराज आठ से नौ विधायकों ने गैरसैंण में विधानसभा सत्र के दौरान उनसे मुलाकात भी की थी और कहा था कि वो सरकार के खिलाफ कुछ बोले. क्योंकि ये सरकार सोई हुई है. वहीं आज लखपत बुटोला की भाषा कुछ बदली हुई सी नजर आई.
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