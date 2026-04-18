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बदरी-केदार अल्ट्रा ट्रेल मैराथन दूसरा दिन, दिगंबर सिंह ने दिखाया दम, लगाई 39 किमी की दौड़

दूसरे दिन मैराथन सुबह 6:30 बजे कलगोट गांव से शुरू होकर पंच केदार होते हुये चतुर्थ केदार रुद्रनाथ मंदिर से मंडल पहुंची.

BADRI KEDAR ULTRA TRAIL
सूर्य देवभूमि चैलेंज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 18, 2026 at 4:14 PM IST

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चमोली(उत्तराखंड): भारतीय सेना और उत्तराखंड पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित ‘सूर्य देवभूमि चैलेंज 2.0’ का आज दूसरा दिन रहा. दूसरे दिन शनिवार को 39 किलोमीटर लंबी ट्रेल अल्ट्रा मैराथन सफलतापूर्वक संपन्न हुई. यह चुनौतीपूर्ण दौड़ सुबह 6:30 बजे कलगोट गांव से शुरू होकर पंच केदार में शामिल चतुर्थ केदार रुद्रनाथ मंदिर होते हुए मंडल तक पहुंची.

इस हाई एल्टीट्यूड रेस में चमोली जनपद के लस्यारी गांव निवासी दिगंबर सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सबका ध्यान आकर्षित किया. उन्होंने सुबह 6:30 बजे दौड़ शुरू कर मात्र 2 घंटे में रुद्रनाथ पहुंचकर और 10:26 बजे मंडल पहुंचकर उल्लेखनीय समय में दौड़ पूरी की. इस प्रतियोगिता में 300 से अधिक धावकों ने भाग लिया. जिनमें 100 से अधिक भारतीय सेना के जवान भी शामिल रहे. देश के विभिन्न राज्यों से आए प्रतिभागियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला.

10 हजार फीस, 18 से 60 साल तक के धावक शामिल: इस मैराथन में हिस्सा लेने के लिए 10 हजार रुपए रजिस्ट्रेशन फीस रखी गई थी. 18 से 60 साल तक के लोग इसमें भाग ले रहे हैं. इनमें प्रोफेशनल रनर भी हैं. एडवेंचर के शौकीन भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं. प्रतियोगिता में इनाम भी रखा गया है. पहले स्थान पर आने वाले को 1 लाख रुपए और दूसरे को 50 हजार रुपए मिलेंगे. इसके अलावा बाकी प्रतिभागियों को भी अलग-अलग कैटेगरी में सम्मान दिया जाएगा.

कठिन पर्वतीय मार्ग, ऊंचाई और मौसम की चुनौतियों के बावजूद धावकों ने साहस, धैर्य और दृढ़ संकल्प का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया.
आयोजन के तहत अब तीसरे दिन की ट्रेल अल्ट्रा मैराथन मंडल से ऊखीमठ तक आयोजित की जाएगी. जिससे प्रतियोगिता और भी रोमांचक होने की उम्मीद है.

गांवों में होमस्टे और काम के मौके बढ़ेंगे: इस मैराथन का सीधा असर रास्ते में पड़ने वाले गांवों पर पड़ेगा. धावकों के ठहरने, खाने और गाइड जैसी जरूरतों से स्थानीय लोगों को काम मिल रहा है. होमस्टे मॉडल को बढ़ावा देने की भी कोशिश की जा रही है. जिससे भविष्य में यहां ज्यादा पर्यटक आएं.

पढे़ं- बदरी-केदार ट्रेल पर शुरू हुआ 'सूर्य देवभूमि चैलेंज 2.0', मैराथन में पहुंचे देशभर के एथलीट

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