ETV Bharat / state

कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा के ही नेताओं में तकरार, BKTC अनियमितता मामले पर जुबानी जंग तेज

देहरादून: उत्तराखंड में भाजपा के दो बड़े नेताओं के बीच में तीखी तकरार देखने को मिल रही है. ये दोनों ही नेता बदरी केदार मंदिर समिति से जुड़े हैं. इनमें एक पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय है. दूसरे नेता वर्तमान अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी हैं. दोनों नेताओं के बीच तकरार बदरी केदार मंदिर समिति में गणेश गोदियाल के लगाये गये आरोपों के बाद शुरू हुई है. कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने बदरी केदार मंदिर समिति में भाजपा के पिछले कार्यकाल से लेकर अब तक चली आ रही अनियमिताओं को लेकर सवाल खड़े किये हैं.

कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने मंदिर समिति में अजेंद्र अजय के कार्यकाल के दौरान के कई मुद्दों पर सवाल खड़े किये. जिसमें से एक मुद्दा अजेंद्र अजय के कार्यकाल के दौरान उनके भाई की नियुक्ति और वेतन वृद्धि से भी जुड़ा है. इसे लेकर जब वर्तमान बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा वह इस पर जांच कराएंगे. बस यही बात अजेंद्र अजय को नागवार गुजरी. इसके बाद उन्होंने वर्तमान अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी को उनके तमाम कार्य याद दिला दिये.

कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा के ही नेताओं में तकरार (ETV Bharat)

कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने मुद्दा उठाया था कि बतौर मंदिर समिति के अध्यक्ष रहते अजेंद्र अजय ने कई अनियमितताएं की. जिसमें उन्होंने अपने भाई को लाभ पहुंचाने का काम भी किया. इस पर जब मंदिर समिति के वर्तमान अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी को पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो इस पर जांच कराएंगे. इसी बात से नाराज हुए पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने मंदिर समिति में व्याप्त भ्रष्टाचार की पोल खोल दी. अजेंद्र अजय ने वर्तमान अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी को बताया कि वो कौन-कौन से कार्य मंदिर समिति के अधूरे छोड़कर गए थे. उन पर वर्तमान अध्यक्ष ने क्या कुछ एक्शन लिया?

मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष रहे अजेंद्र अजय ने वर्तमान अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी की कार्य प्रणाली पर तंज कसा. उन्होंने कहा उनके द्वारा उनके भाई की वेतन वृद्धि की जांच को लेकर जो बयान दिया गया है वो केवल बयानबाजी तक सीमित ना रहे. जल्द इसकी जांच करवाएं. इसके अलावा उन्होंने हेमंत द्विवेदी को यह भी याद दिलाया है कि साल 2010-11 से लगातार मंदिर समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यरत रहे बीडी सिंह के कार्यकाल की भी जांच होनी चाहिए. अजेंद्र अजय ने कहा उनके कार्यकाल में बीडी सिंह को हटाया गया था. VRS लेकर बीडी सिंह आज भी मंदिर समिति के साथ चिपके हुए हैं. यह सोचने वाली बात है.