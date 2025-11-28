ETV Bharat / state

इटावा के प्राचीन महर्षि वाल्मीकि मंदिर का होगा विकास; जिले में बढ़ी पर्यटकों की संख्या

यमुना किनारे महर्षि वाल्मीकि की समाधि, विकास कार्य के लिए 70 लाख रुपए की परियोजना स्वीकृत.

इटावा के प्राचीन महर्षि वाल्मीकि मंदिर का होगा विकास.
इटावा के प्राचीन महर्षि वाल्मीकि मंदिर का होगा विकास.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 28, 2025 at 5:53 PM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने इटावा जिले के बडपुरा में स्थित प्राचीन महर्षि वाल्मीकि मंदिर के विकास की योजना बनाई है. मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों के विकास योजना के तहत इस परियोजना के लिए लगभग 70 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत हुई है.

प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि राज्य सरकार समाज के सभी वर्गों की आस्था का सम्मान करती है. महर्षि वाल्मीकि से जुड़े पवित्र स्थल का समग्र विकास हमारी प्राथमिकता है. सरकार सामाजिक न्याय, धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक पुर्नजागरण के लिए सक्रिय काम कर रही है. रामायण से जुड़े स्थलों का विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता है.

पर्यटन मंत्री ने बताया कि महर्षि वाल्मीकि हमारे आदर्श और प्रथम कवि हैं. उनके नाम से जुड़ी इस प्राचीन धरोहर का संरक्षण हमारी संस्कृति और आस्था दोनों के लिए महत्वपूर्ण है. सरकार का प्रयास है, कि यह स्थल आने वाले समय में पर्यटन और सांस्कृतिक दृष्टि से प्रमुख आकर्षण बने. साथ ही श्रद्धालु और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें.

महर्षि वाल्मीकि मंदिर का विकास: पर्यटन विभाग का उद्देश्य इटावा के धार्मिक पर्यटन को अन्य स्थलों के साथ विशिष्ट पहचान दिलाना है. इसी दिशा में प्राचीन वाल्मीकि मंदिर के समेकित विकास की महत्वपूर्ण पहल की गई है.

योजना के तहत मंदिर परिसर में सौंदर्यीकरण, आधुनिक प्रकाश-व्यवस्था, स्वच्छ शौचालय, सूचना केंद्र और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएंगी. इन सुविधाओं के विकसित होने से न केवल स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि जनपद की पौराणिक और सांस्कृतिक धरोहर को भी नई पहचान मिलेगी.

यमुना किनारे वाल्मीकि समाधि: पौराणिक मान्यता है, कि इटावा से महर्षि वाल्मीकि का विशेष जुड़ाव था. जिले में यमुना नदी के किनारे स्थित बडपुरा क्षेत्र के बेला गांव में महर्षि वाल्मीकि ने जीवन का लंबा काल खंड व्यतीत किया था.

इस गांव को उनकी तपोस्थली के रूप में जाना जाता है. वाल्मीकि समाधि स्थल पर महर्षि की एक मूर्ति और पादुका है, जिसकी अर्चना-दर्शन के लिए दूर-दराज से लोग आते हैं. रामायण के रचयिता की समाधि यमुना नदी के किनारे है.

सदियों से महर्षि की कृपा: महर्षि वाल्मीकि के चरण बेला गांव में पड़ने को ग्रामीण अपना सौभाग्य मानते हैं. हर गुरुवार को बड़ी संख्या में लोग श्रद्धा भाव से मंदिर पहुंचकर ज्योति जलाते और प्रसाद चढ़ाते हैं. आस्थावानों का मानना है, कि सदियों से वाल्मीकि उनकी मनोकामना पूर्ण करते रहे हैं. किसी श्रद्धालु की मनोकामना पूरी होती है, तो वह मंदिर परिसर में भंडारा करता है. गांव वालों का मानना है, कि सदियों से महर्षि वाल्मीकि की कृपा उन पर बनी हुई है.

इटावा में लायन सफारी का आनंद: मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि इटावा जिले में कई अन्य पर्यटन स्थल हैं, जो प्रदेश और बाहर से आने वालों को आकर्षित करते हैं. इटावा सफारी पार्क (लायन सफारी), राजा सुमेर सिंह का किला, राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य, कंपनी गार्डन, यमुना चंबल संगम स्थल और सरसई नावर वेट लैंड ऐसे ही कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल हैं.

वर्ष 2024 में इटावा आने वाले पर्यटकों की संख्या जहां 12,22,055 थी, वहीं मौजूदा वर्ष 2025 में जनवरी से मार्च में ही बढ़कर 10,39,243 तक पहुंच गई है. विभाग का अनुमान है, कि मौजूदा वर्ष में पर्यटकों का आंकड़ा नया रिकॉर्ड बनाएगा.

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश पर्यटन मानचित्र पर विशेष स्थान बनाने में सफल रहा है. धार्मिक, प्राचीन और पौराणिकता स्थलों के लिए विख्यात यह भूमि, सरकारी प्रयासों से अपनी सशक्त पहचान बना रहा है.

विभाग प्रयत्नशील है, कि राज्य के कम चर्चित और अल्पज्ञात स्थलों को भी प्रदेश की पहचान से जोड़ते हुए प्रमुख पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित किया जाए. जनपद इटावा पर्यटन के सभी आयामों पर खड़ा उतरता है.

