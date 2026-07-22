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बदनोर में हुई करीब 9 इंच बारिश, खरीफ की फसल में हुआ फायदा, जैसलमेर में भी झमाझम

भीलवाड़ा/जैलसमेर: जिले में बुधवार को जमकर बदरा बरसे. कई जगह मूसलाधार बारिश, तो कई जगह रिमझिम बारिश हुई. सबसे ज्यादा बारिश आसींद विधानसभा क्षेत्र के बदनोर क्षेत्र में बीते 24 घंटे में 9 इंच के करीब (225 मिलीमीटर) हुई. भीलवाड़ा जिले के आसींद क्षेत्र में 6 इंच के करीब हुई. जिससे नदी, झरनों और तालाबों में पानी के आवक की शुरुआत हुई है. वहीं, स्वर्णनगरी जैसलमेर में बारिश के चलते आम लोगों और किसानों के चेहरे खिल उठे.

आसींद तहसीलदार जय सिंह ने बताया कि बुधवार अल सुबह से दोपहर तक जिले के आसींद क्षेत्र में कभी मूसलाधार, तो कभी रिमझिम बारिश हुई. आसींद तहसील कार्यालय में लगे वर्षा मापक यंत्र में 6 इंच बारिश रिकार्ड की गई. वहीं आसींद विधानसभा क्षेत्र के बदनोर तहसील क्षेत्र में 9 इंच के करीब बारिश रिकार्ड की गई. जिसके कारण मेवाड़, मंगरा और मारवाड़ के संगम पर स्थित प्रसिद्ध आस पहाड़ महादेव मंदिर का झरना भी तीव्र वेग से बहने लगा. सीजन की सबसे ज्यादा बारिश होने के कारण आज किसानों के चेहरे पर भी खुशी देखने को मिली.

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बारिश से कच्चे रास्ते हो गए खराब: आसींद के आदर्श विद्या मंदिर की स्कूल बस बच्चों की छुट्टी के बाद बालक–बालिकाओं को अपने घर छोड़ने बाजुंदा जा रही थी. इसी दौरान बस का टायर मिट्टी में धंस गया. हालांकि बालक–बालिकाओं को सकुशल बस से नीचे उतार लिया गया और ट्रैक्टर से टोचन कर बस को सकुशल बाहर निकाला गया. समय रहते ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया.