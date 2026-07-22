बदनोर में हुई करीब 9 इंच बारिश, खरीफ की फसल में हुआ फायदा, जैसलमेर में भी झमाझम
बदनोर क्षेत्र में 9 इंच और आसींद में करीब 6 इंच बारिश दर्ज की गई. मंगलवार को जैसलमेर में भी बारिश दर्ज की गई.
Published : July 22, 2026 at 6:30 PM IST
भीलवाड़ा/जैलसमेर: जिले में बुधवार को जमकर बदरा बरसे. कई जगह मूसलाधार बारिश, तो कई जगह रिमझिम बारिश हुई. सबसे ज्यादा बारिश आसींद विधानसभा क्षेत्र के बदनोर क्षेत्र में बीते 24 घंटे में 9 इंच के करीब (225 मिलीमीटर) हुई. भीलवाड़ा जिले के आसींद क्षेत्र में 6 इंच के करीब हुई. जिससे नदी, झरनों और तालाबों में पानी के आवक की शुरुआत हुई है. वहीं, स्वर्णनगरी जैसलमेर में बारिश के चलते आम लोगों और किसानों के चेहरे खिल उठे.
आसींद तहसीलदार जय सिंह ने बताया कि बुधवार अल सुबह से दोपहर तक जिले के आसींद क्षेत्र में कभी मूसलाधार, तो कभी रिमझिम बारिश हुई. आसींद तहसील कार्यालय में लगे वर्षा मापक यंत्र में 6 इंच बारिश रिकार्ड की गई. वहीं आसींद विधानसभा क्षेत्र के बदनोर तहसील क्षेत्र में 9 इंच के करीब बारिश रिकार्ड की गई. जिसके कारण मेवाड़, मंगरा और मारवाड़ के संगम पर स्थित प्रसिद्ध आस पहाड़ महादेव मंदिर का झरना भी तीव्र वेग से बहने लगा. सीजन की सबसे ज्यादा बारिश होने के कारण आज किसानों के चेहरे पर भी खुशी देखने को मिली.
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बारिश से कच्चे रास्ते हो गए खराब: आसींद के आदर्श विद्या मंदिर की स्कूल बस बच्चों की छुट्टी के बाद बालक–बालिकाओं को अपने घर छोड़ने बाजुंदा जा रही थी. इसी दौरान बस का टायर मिट्टी में धंस गया. हालांकि बालक–बालिकाओं को सकुशल बस से नीचे उतार लिया गया और ट्रैक्टर से टोचन कर बस को सकुशल बाहर निकाला गया. समय रहते ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया.
जैसलमेर में बारिश से मिली उमस से राहत: कई दिनों से भीषण गर्मी और उमस से परेशान जैसलमेर के लोगों को मानसून की पहली बारिश ने बड़ी राहत दी. तेज धूलभरी आंधी के बाद शुरू हुई बारिश ने पूरे शहर का मौसम बदल दिया. करीब 40 मिनट तक लगातार हुई बारिश ने पूरे शहर का मौसम सुहाना बना दिया. सड़कों पर पानी बहता नजर आया तो बच्चे घरों से बाहर निकल आए और बारिश का जमकर आनंद लिया.
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सिर्फ शहर ही नहीं, बल्कि जिले के ग्रामीण इलाकों में भी अच्छी बारिश की खबर है. रातड़िया, नाचना और आसपास के कई गांवों में भी मेघ जमकर बरसे. बारिश से खेतों की ओर उम्मीद की नई किरण जगी है और किसानों के चेहरों पर भी संतोष दिखाई देने लगा है. समय पर हुई यह बारिश खरीफ फसलों के लिए शुभ संकेत मानी जा रही है. हालांकि पहली बारिश के साथ शहर के कुछ निचले इलाकों में पानी भरने की स्थिति भी बनी.