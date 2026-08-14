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Badi Accident : पत्थर गैंगसा पर ब्लॉक में दबने से मजदूर की मौत, जानिए पूरा मामला

बाड़ी सदर थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसा. पत्थरों के बीच दबकर मजदूर की मौत...

Bari Police Station
पुलिस थाना बाड़ी सदर (ETV Bharat Bari)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 14, 2026 at 8:50 PM IST

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धौलपुर: जिले के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 11वीं पर सरमथुरा रोड़ स्थित हुलासी पुरा गांव के पास एक पत्थर गैंगसा यूनिट पर हादसा हो गया. जहां शुक्रवार को पत्थर के ब्लॉक को लोड करते समय एक मजदूर दो ब्लॉकों के बीच दब गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना में गुरुवार की शाम को कोयला गांव निवासी 50 वर्षीय कोक सिंह पुत्र भोरु लाल कोली ट्रैक्टर-ट्रॉली पर मशीन से ब्लॉक लोड कर रहा था. इसी दौरान ट्रॉली अचानक पीछे की ओर आ गई और वह दो पत्थर ब्लॉकों के बीच फंस गया.

हादसे के बाद अन्य मजदूरों ने ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला. सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और देर शाम शव को बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया. शुक्रवार को परिजनों और गैंगसा मालिक की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कराया गया.

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मृतक कोक सिंह के छह बच्चे हैं, जिनमें से दो बेटियों की शादी हो चुकी है और एक बेटी और तीन बेटे अभी पढ़ाई कर रहे हैं. परिजनों के अनुसार कोक सिंह ही परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था. बाड़ी सदर थाने के एएसआई विशाल सिंह गुर्जर ने बताया कि मृतक के पुत्र मुन्नालाल द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर पंचनामा की कार्रवाई की गई है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है. मामले की जांच जारी है.

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