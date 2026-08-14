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Badi Accident : पत्थर गैंगसा पर ब्लॉक में दबने से मजदूर की मौत, जानिए पूरा मामला

धौलपुर: जिले के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 11वीं पर सरमथुरा रोड़ स्थित हुलासी पुरा गांव के पास एक पत्थर गैंगसा यूनिट पर हादसा हो गया. जहां शुक्रवार को पत्थर के ब्लॉक को लोड करते समय एक मजदूर दो ब्लॉकों के बीच दब गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना में गुरुवार की शाम को कोयला गांव निवासी 50 वर्षीय कोक सिंह पुत्र भोरु लाल कोली ट्रैक्टर-ट्रॉली पर मशीन से ब्लॉक लोड कर रहा था. इसी दौरान ट्रॉली अचानक पीछे की ओर आ गई और वह दो पत्थर ब्लॉकों के बीच फंस गया.

हादसे के बाद अन्य मजदूरों ने ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला. सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और देर शाम शव को बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया. शुक्रवार को परिजनों और गैंगसा मालिक की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कराया गया.