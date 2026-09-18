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नशा माफिया पर पुलिस का शिकंजा, एक ही परिवार की 2.08 करोड़ की संपत्ति फ्रीज

नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. 6.68 ग्राम चिट्टे से खुला था करोड़ों की संपत्ति का राज.

Baddi Police Seized Drug Smuggler Property
बद्दी पुलिस का नशा माफिया पर शिकंजा (@BaddiPolice)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 18, 2026 at 2:54 PM IST

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सोलन: हिमाचल प्रदेश में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ बद्दी पुलिस ने अब आर्थिक मोर्चे पर कार्रवाई शुरू की कर दी है. पुलिस ने नालागढ़ के टिक्कर पनौह निवासी एक ही परिवार की करीब 2 करोड़ 8 लाख रुपये की चल-अचल संपत्ति फ्रीज कर दी है. यह कार्रवाई NDPS एक्ट के तहत की गई है. पुलिस की कार्रवाई से जिले में हड़कंप मच गया है.

6.68 ग्राम चिट्टे से खुला करोड़ों की संपत्ति का राज

पुलिस के अनुसार, पुलिस थाना नालागढ़ में 12 मई 2024 को अभियोग संख्या 119/2024 दर्ज किया गया था. इस मामले में आरोपी गुरप्रीत सिंह उर्फ जट्टा पुत्र रणजीत सिंह के पास से 6.68 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद हुई थी. जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी और उसके परिजनों की संपत्तियों की गहन वित्तीय जांच की. जांच में सामने आया कि परिवार ने नशे के कारोबार से अर्जित अवैध कमाई से भारी संपत्ति बना रखी है. इसी आधार पर पुलिस ने कानून के प्रावधानों के तहत संपत्ति फ्रीज की कार्रवाई की.

डीएसपी बद्दी योगराज (@BaddiPolice)

एक हफ्ते में 5.5 करोड़ पर कार्रवाई

डीएसपी बद्दी योगराज ने बताया कि, "बद्दी पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ लगातार आर्थिक प्रहार कर रही है. पिछले एक सप्ताह में ही पुलिस ने लगभग 5.5 करोड़ की संपत्ति फ्रीज की है. नशे के कारोबार से बनाई गई सभी सम्पतियों को जब्त किया जाएगा और किसी भी तस्कर को बख्शा नहीं जाएगा."

Baddi Police Seized Drug Smuggler Property
2.08 करोड़ की संपत्ति फ्रीज (@BaddiPolice)

किसके नाम कितनी संपत्ति जब्त

डीएसपी बद्दी योगराज ने बताया कि, अमरजीत कौर के नाम 80.07 लाख रुपए की संपत्ति है, जिसमें Tata Punch कार (8.47 लाख), Activa (90 हजार), TVS Jupiter (70 हजार), 7.10 बिस्वा भूमि (40 लाख) और 5 बिस्वा पर बना दो मंजिला मकान (30 लाख) शामिल है. आरोपी अमरजीत कौर वर्तमान में PIT NDPS एक्ट के तहत किशनपुरा जेल में बंद है.

Baddi Police Seized Drug Smuggler Property
बद्दी पुलिस का नशा माफिया पर शिकंजा (@BaddiPolice)

वहीं, सतनाम सिंह उर्फ सत्ती - 83.15 लाख रुपये की संपत्ति है. TVS NTORQ, Activa, Maruti Zen कार और 2.10 बिस्वा भूमि पर बना मकान (80 लाख) है. यह मकान उसकी पत्नी हिमांशी सहोत्रा के नाम पर दर्ज है. इसके अलावा गुरप्रीत सिंह उर्फ जट्टा की 45 लाख रुपये, JHSDP नालागढ़ में स्थित 2 BHK मकान व भूमि है. इस प्रकार कुल 2,08,22,000 रुपये की संपत्ति फ्रीज की गई है.

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