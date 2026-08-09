ETV Bharat / state

हिमाचल में 3 स्पा सेंटर पर पुलिस का छापा, 7 युवतियां रेस्क्यू, संचालकों-मैनेजर पर केस दर्ज

हिमाचल में स्पा सेंटर की आड़ में बड़े पैमाने पर अवैध गतिविधियों का खुलासा हुआ है. पुलिस ने इसमें फंसी 7 युवतियों को बचाया है.

BADDI POLICE Raid SPA CENTER in Baddi
बद्दी में स्पा सेंटर्स की आड़ में देह व्यापार! (Concept, ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 9, 2026 at 8:27 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सोलन: हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में एक बार फिर स्पा सेंटर में अवैध गतिविधियों का भंडाफोड़ हुआ है. बद्दी में बद्दी पुलिस ने अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान चलाकर बद्दी के साईं रोड के 3 स्पा सेंटरों पर छापेमारी कर 7 युवतियों को रेस्क्यू किया है. एसपी बद्दी विनोद धीमान ने बताया कि बद्दी पुलिस द्वारा क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए लगातार विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं. इसी अभियान के अंतर्गत बीती रात डीएसपी बद्दी योगराज चंदेल के नेतृत्व में अलग-2 पुलिस टीमों का गठन कर बद्दी क्षेत्र में संचालित विभिन्न स्पा सेंटरों की जांच एवं निगरानी के लिए विशेष कार्रवाई अमल में लाई गई.

बद्दी में स्पा सेंटर्स की आड़ में देह व्यापार!

एसपी बद्दी विनोद धीमान ने बताया कि, "इस अभियान के दौरान पुलिस टीमों द्वारा साईं रोड़, बद्दी स्थित 3 स्पा सेंटरों The Best Thai Spa, Bamboo Spa और Mantra The Wellness Spa में निरीक्षण किया गया. पुलिस जांच के दौरान तीनों स्पा सेंटरों में अवैध गतिविधियों का संचालन होना पाया गया. कार्रवाई के दौरान बद्दी पुलिस द्वारा इन तीनों स्पा सेंटरों में मौजूद 7 युवतियों को सुरक्षित रूप से रेस्क्यू किया गया. युवतियों की सुरक्षा एवं गरिमा को प्राथमिकता देते हुए आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया."

BADDI POLICE
बद्दी पुलिस (ETV Bharat)

स्पा सेंटर के संचालकों-मैनेजर के खिलाफ मामला दर्ज

एसपी बद्दी ने कहा कि, इस संबंध में उक्त स्पा सेंटरों के संचालकों एवं संबंधित मैनेजरों के खिलाफ पुलिस थाना बद्दी में केस दर्ज किए गए हैं. मामलों में उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार आगामी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है. स्पा सेंटरों अथवा किसी अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान की आड़ में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. ऐसे प्रतिष्ठानों पर पुलिस द्वारा लगातार निगरानी रखी जा रही है तथा कानून का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी एवं प्रभावी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

स्पा सेंटरों में मसाज के नाम पर देह व्यापार

एसपी बद्दी विनोद धीमान ने स्पष्ट किया है कि बद्दी पुलिस क्षेत्र में अवैध गतिविधियों की रोकथाम और आमजन की सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. भविष्य में भी किसी भी तरह की अवैध गतिविधियों के खिलाफ इसी प्रकार प्रभावी एवं कठोर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी.

ये भी पढ़ें: नशा तस्करों पर हिमाचल पुलिस का एक्शन, अलग-अलग मामलों में 4 आरोपी गिरफ्तार, एक दोषी को जेल

ये भी पढ़ें: विदेश भेजने के नाम पर हिमाचली युवक से लाखों की ठगी, सिंगापुर तक खिलाए धक्के पर नहीं मिली नौकरी

TAGGED:

SPA CENTERS IN BADDI
SOLAN PROSTITUTION RACKET BUSTED
BADDI POLICE SPA CENTER
बद्दी में स्पा सेंटर
SOLAN BADDI SPA CENTER RAID

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.