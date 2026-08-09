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हिमाचल में 3 स्पा सेंटर पर पुलिस का छापा, 7 युवतियां रेस्क्यू, संचालकों-मैनेजर पर केस दर्ज

सोलन: हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में एक बार फिर स्पा सेंटर में अवैध गतिविधियों का भंडाफोड़ हुआ है. बद्दी में बद्दी पुलिस ने अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान चलाकर बद्दी के साईं रोड के 3 स्पा सेंटरों पर छापेमारी कर 7 युवतियों को रेस्क्यू किया है. एसपी बद्दी विनोद धीमान ने बताया कि बद्दी पुलिस द्वारा क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए लगातार विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं. इसी अभियान के अंतर्गत बीती रात डीएसपी बद्दी योगराज चंदेल के नेतृत्व में अलग-2 पुलिस टीमों का गठन कर बद्दी क्षेत्र में संचालित विभिन्न स्पा सेंटरों की जांच एवं निगरानी के लिए विशेष कार्रवाई अमल में लाई गई.

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एसपी बद्दी विनोद धीमान ने बताया कि, "इस अभियान के दौरान पुलिस टीमों द्वारा साईं रोड़, बद्दी स्थित 3 स्पा सेंटरों The Best Thai Spa, Bamboo Spa और Mantra The Wellness Spa में निरीक्षण किया गया. पुलिस जांच के दौरान तीनों स्पा सेंटरों में अवैध गतिविधियों का संचालन होना पाया गया. कार्रवाई के दौरान बद्दी पुलिस द्वारा इन तीनों स्पा सेंटरों में मौजूद 7 युवतियों को सुरक्षित रूप से रेस्क्यू किया गया. युवतियों की सुरक्षा एवं गरिमा को प्राथमिकता देते हुए आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया."