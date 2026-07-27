ETV Bharat / state

बद्दी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 400 किलो अफीम डोडे के साथ तस्कर गिरफ्तार

सोलन: हिमाचल को नशा मुक्त बनाने के लिए पुलिस द्वारा महाअभियान चलाया जा रहा है. इसी कड़ी में बद्दी पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है. बद्दी पुलिस ने 400 किलो अफीम डोडे की भारी खेप बरामद की है. बद्दी पुलिस ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है.

20 प्लास्टिक बोरों से अफीम बरामद

डीएसपी बद्दी योगराज ने बताया कि पुलिस थाना नालागढ़ की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर नालागढ़ के वार्ड नंबर-9 स्थित सरकारी स्कूल के पास एक गाड़ी रोककर उसकी तलाशी ली. तलाशी के दौरान गाड़ी में रखे 20 प्लास्टिक के बोरों से कुल 400 किलो अफीम डोडे बरामद किए गए. पुलिस की टीम ने तुरंत अफीम डोडे को कब्जे में लेकर गाड़ी के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की पहचान राकेश कुमार, निवासी गांव मनलोग खुर्द, जिला सोलन के रूप में हुई है.