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चंडीगढ़ से हिमाचल घूमने आया था 16 वर्षीय किशोर, खड्ड में डूबने से मौत

बद्दी की नावानगर खड्ड में डूबने से किशोर की मौत ( ETV BHARAT )

सोलन: हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के बद्दी क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया. चंडीगढ़ से दोस्तों के साथ घूमने आए 16 वर्षीय किशोर की नावानगर खड्ड में डूबने से मौत हो गई. इस घटना के बाद जहां परिवार में मातम छा गया है, वहीं स्थानीय लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. कैसे हुआ हादसा? जानकारी के अनुसार, मृतक सौरभ कुमार मंगलवार को अपने दोस्तों के साथ दोपहर करीब 12:30 बजे नावानगर खड्ड में नहाने गया था. शाम के समय उसके साथ गए एक युवक ने घर पहुंचकर सूचना दी कि सौरभ पानी में डूब गया है. इसके बाद परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों के साथ मिलकर तलाश शुरू की, लेकिन देर शाम तक कोई सफलता नहीं मिल पाई. रातभर चला सर्च ऑपरेशन घटना की सूचना शाम करीब 7 बजे पुलिस को दी गई, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया. पूरी रात पुलिस, ग्रामीण और परिजन अंधेरे में खोजबीन करते रहे. बुधवार सुबह NDRF की टीम मौके पर पहुंची और अभियान चलाकर किशोर के शव को बरामद किया. बताया जा रहा है कि सौरभ ने हाल ही में 10वीं की परीक्षा पास की थी.