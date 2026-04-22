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चंडीगढ़ से हिमाचल घूमने आया था 16 वर्षीय किशोर, खड्ड में डूबने से मौत

किशोर अपने दोस्तों के साथ हिमाचल आया था. रातभर चले सर्च ऑपरेशन के बाद NDRF ने बुधवार को किशोर का शव बरामद किया.

BADDI NAWANAGAR KHADD
बद्दी की नावानगर खड्ड में डूबने से किशोर की मौत (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 22, 2026 at 10:40 PM IST

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सोलन: हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के बद्दी क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया. चंडीगढ़ से दोस्तों के साथ घूमने आए 16 वर्षीय किशोर की नावानगर खड्ड में डूबने से मौत हो गई. इस घटना के बाद जहां परिवार में मातम छा गया है, वहीं स्थानीय लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं.

कैसे हुआ हादसा?

जानकारी के अनुसार, मृतक सौरभ कुमार मंगलवार को अपने दोस्तों के साथ दोपहर करीब 12:30 बजे नावानगर खड्ड में नहाने गया था. शाम के समय उसके साथ गए एक युवक ने घर पहुंचकर सूचना दी कि सौरभ पानी में डूब गया है. इसके बाद परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों के साथ मिलकर तलाश शुरू की, लेकिन देर शाम तक कोई सफलता नहीं मिल पाई.

रातभर चला सर्च ऑपरेशन

घटना की सूचना शाम करीब 7 बजे पुलिस को दी गई, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया. पूरी रात पुलिस, ग्रामीण और परिजन अंधेरे में खोजबीन करते रहे. बुधवार सुबह NDRF की टीम मौके पर पहुंची और अभियान चलाकर किशोर के शव को बरामद किया. बताया जा रहा है कि सौरभ ने हाल ही में 10वीं की परीक्षा पास की थी.

सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

इस घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला. उनका कहना है कि इलाके में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं. नियमित पुलिस गश्त नहीं होती और बाहरी राज्यों से आने वाले लोग यहां नशा करते हैं, जिससे माहौल बिगड़ रहा है. ग्रामीणों के अनुसार, यह पहला मामला नहीं है. कुछ साल पहले भी इसी स्थान पर एक युवक की डूबने से मौत हो चुकी है. बावजूद इसके प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया. लोगों ने सीसीटीवी लगाने, पुलिस गश्त बढ़ाने और बंद पड़ी पुलिस चौकी को फिर से शुरू करने की मांग की है.

राहत कार्य में देरी पर नाराजगी

स्थानीय लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि NDRF टीम को मौके पर पहुंचने में करीब 12 घंटे लग गए. पूरी रात बिना पर्याप्त रोशनी के सर्च ऑपरेशन चलाया गया. गांव में बिजली की सुविधा नहीं होने के बावजूद ग्रामीणों ने सभी के लिए भोजन की व्यवस्था की. घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नालागढ़ अस्पताल भेज दिया है. मौके पर पुलिस, दमकल विभाग और NDRF की टीमें मौजूद रहीं. ग्रामीणों ने सरकार से मांग की है कि भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए ठोस और त्वरित कदम उठाए जाएं.

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